Mandarin Exchang...

Пол: Мужской Регистрация: 12.09.2017 Сообщений: 7 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

[ANN] Mandarin - Биржa кoнтрoлируемaя нарoдoм! | ICO Началось!



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ICO Началось





Что такое Mandarin?



Мандарин - это первая криптовалютная биржа контролируемая народом. Мандарин делится на 1 000 000 токенов. 100% прибыли делится между всеми держателями токенов, получить свой кусочек может каждый желающий. Принятие всех ключевых решений реализуется посредством голосования при помощи смарт-контрактов, принять участие может любой обладатель более 10 Mandarin tokens. Ввод новых монет на биржу, расширение возможностей функционала, изменение существующих установок, в том числе и способов пополнения, будет осуществляться с помощью голосования между держателями токенов. Топ инвесторы владеющие более 1% токенов имеют доступ в админ-панель и к расширенной статистике.





Видео



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Функции:





















Security:













Информация об ICO:





MNT это ERC20 токен



Общее количество: 1 000 000 Mandarin tokens



Токенов будет продано на ICO: 700 000 Mandarin tokens



Длительность ICO: 31 день, с 29 августа по 29 сентября



Принимаемые валюты: Bitcoin & Ethereum



Минимальный порог: Отсутствует, Проект запустится в любом случае



Максимальная сумма сборов: Эквивалентна 70000 Eth или 5000 Btc



Цена за токен: Текущая цена ~0.41$ за 1 токен.

Рассчитывается динамически в зависимости от общей суммы сборов,

Больше информации в нашем

















Команда:











Биографии: Twitter [size=18pt][/size] Facebook Мандарин - это первая криптовалютная биржа контролируемая народом. Мандарин делится на 1 000 000 токенов. 100% прибыли делится между всеми держателями токенов, получить свой кусочек может каждый желающий. Принятие всех ключевых решений реализуется посредством голосования при помощи смарт-контрактов, принять участие может любой обладатель более 10 Mandarin tokens. Ввод новых монет на биржу, расширение возможностей функционала, изменение существующих установок, в том числе и способов пополнения, будет осуществляться с помощью голосования между держателями токенов. Топ инвесторы владеющие более 1% токенов имеют доступ в админ-панель и к расширенной статистике.MNT это ERC20 токенОбщее количество:Mandarin tokensТокенов будет продано на ICO:Mandarin tokensДлительность ICO: 31 день, с 29 августа по 29 сентябряПринимаемые валюты: Bitcoin & EthereumМинимальный порог: Отсутствует, Проект запустится в любом случаеМаксимальная сумма сборов: Эквивалентна 70000 Eth или 5000 BtcЦена за токен:Рассчитывается динамически в зависимости от общей суммы сборов,Больше информации в нашем White Paper или FAQ.

Пётр Орлов - Математик в 5-ом поколении. Будучи сторонником свободного интернета, уже в 13 лет разрабатывает скрипт торрент-трекера. Позже увлекается браузерными играми, что приводит к созданию сервиса продажи игровых валют. Узнал о криптовалютах в 2013, попробывав добывать их с помощью майнинга, Пётр решает что нет ничего лучше трейдинга, и переключается на разработку торговых ботов. Сейчас Пётр готов представить вам Мандарин.



Сергей Цветков имеет большой опыт в сфере серверного обслуживания и облачного хранения. Как специалист в своей области, он считает что нет ничего важнее обеспечения безопасности, и лучше лишний раз перестраховаться. Работал в сфере спутниковой связи, но узнав про технологии блокчейна, бросил все и стал криптовалютным энтузиастом. “Криптовалюта - это творение.”



Кристина Журавлева дизайнер. Она участвовала в конкурсе для компании Яндекс, разрабатывала мобильное приложение для "Умного дома". В этом проекте она отвечает за дизайн сайта и фирменный стиль.



Илья Каретников специалист в области информационной безопасности. Имеет многолетний опыт в среде тестирования программного обеспечения. Некоторое время работал в Лаборатории Касперского, пока не переключил своё внимание на изучение криптовалют и блокчейн систем.



Ли Янг - Китайский разработчик, всю жизнь проживший в Америке. Является большим сторонником блокчейн-технологии с самого начала развития биткоина. Считает что криптовалюты изменят мир к лучшему.



Грэйс Макадам - Английский Маркетолог с большим опытом раскрутки стартапов и технологических проектов. В своё время она занималась продвижением биржи Bitstamp, и помогла ей выйти на лидирующие позиции среди англоговорящего рынка. Грэйс не устраивала политика Bitstamp в отношении пользователей, и когда она узнала о бирже нового типа, то решила примкнуть к команде Mandarin.



Альфред Патерсон посвятил свою жизнь продвижению продуктов в сфере высоких технологий и созданию деловых связей. Маркетинг - это его среда. Занимался рекламой таких гигантов как: Mitsubishi, Hewlett-Packard, Western Digital.







Как будет выглядеть биржа?















FAQ



1. Зачем нужен ICO?

Биржа не может существовать без собственных средств, к тому же это отличный способ распределить токены между сообществом.



2. Какой будет доступный уровень Margin Trading?

Зависит от количества средств собранных в ходе ICO, для начала планируется x2, может быть увеличен до x2,5



3. Как будет обеспечиваться сохранность данных, и денежных средств?

Автоматическое ежедневное копирование в самописное облако, резервные хранилища установлены в 5 точках земного шара. Безопасность денежных средств в холодных хранилищах будет обусловлена технически - без одобрения держателей более 35% токенов мандарин перевести средства невозможно.



4. Что на счёт распределения прибыли?

100% прибыли полученной с торгов будет еженедельно распределяться на всех держателей токенов, т.к. 20% токенов в руках администрации, соответственно и на балансе бирже остаётся 1/5 прибыли, все остальное будет переводится на баланс инвесторов (и участников Баунти-кампании) предположительно каждый вторник.



5. Можно ли считать что у вас децентрализованная биржа?

Не совсем. Сейчас модно называть децентрализованным все попало, не особо понимая где эта децентрализация нужна, а где нет. Такие биржы не могут (и никогда не смогут) работать с фиатными средствами, а значит на текущем этапе развития мирового устройства бесполезны. У нас скорее биржа распределённого управления.



6. Как вы защитите ваше сообщество от крупного инвестора, который придет на ICO и скупит 500001 токен вашей валюты?

Максимальное возможное количество токенов на 1 инвестора ограничено 3 процентами от всей суммы (30000 долек).



7. Какова цена за 1 токен?

У нас действительно немного сложная динамическая система ценообразования.

Окончательная цена будет расчитана на момент завершения ICO, в зависимости от итоговой суммы сборов, Hard cap (максимальная сумма сборов) - 70000 эфира (или 21 миллион $, для расчета используется цена 300$ за 1 эфир), соответственно максимальная возможная цена за 1 мандарин = 0.1 эфира. Однако, если будет набрана меньшая сумма, то и цена за токен будет меньше.

Приведу пример: допустим, итоговая сумма сборов составила 7 000 000$, у нас есть 3 бонусных периода, в первый период (3 дня) бонус 25%, второй период (14 дней) бонус 10%, третий период (14 дней) бонус 0%, соответственно если вы сделали пожертвование в первый период, цена за 1 мандарин составит для вас - 7,5 долларов, во второй период - 9 долларов, в третий период - 10 долларов. В нашем whitepaper есть формула рассчета цены.





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Translations























































1. Зачем нужен ICO?Биржа не может существовать без собственных средств, к тому же это отличный способ распределить токены между сообществом.2. Какой будет доступный уровень Margin Trading?Зависит от количества средств собранных в ходе ICO, для начала планируется x2, может быть увеличен до x2,53. Как будет обеспечиваться сохранность данных, и денежных средств?Автоматическое ежедневное копирование в самописное облако, резервные хранилища установлены в 5 точках земного шара. Безопасность денежных средств в холодных хранилищах будет обусловлена технически - без одобрения держателей более 35% токенов мандарин перевести средства невозможно.4. Что на счёт распределения прибыли?100% прибыли полученной с торгов будет еженедельно распределяться на всех держателей токенов, т.к. 20% токенов в руках администрации, соответственно и на балансе бирже остаётся 1/5 прибыли, все остальное будет переводится на баланс инвесторов (и участников Баунти-кампании) предположительно каждый вторник.5. Можно ли считать что у вас децентрализованная биржа?Не совсем. Сейчас модно называть децентрализованным все попало, не особо понимая где эта децентрализация нужна, а где нет. Такие биржы не могут (и никогда не смогут) работать с фиатными средствами, а значит на текущем этапе развития мирового устройства бесполезны. У нас скорее биржа распределённого управления.6. Как вы защитите ваше сообщество от крупного инвестора, который придет на ICO и скупит 500001 токен вашей валюты?Максимальное возможное количество токенов на 1 инвестора ограничено 3 процентами от всей суммы (30000 долек).7. Какова цена за 1 токен?У нас действительно немного сложная динамическая система ценообразования.Окончательная цена будет расчитана на момент завершения ICO, в зависимости от итоговой суммы сборов, Hard cap (максимальная сумма сборов) - 70000 эфира (или 21 миллион $, для расчета используется цена 300$ за 1 эфир), соответственно максимальная возможная цена за 1 мандарин = 0.1 эфира. Однако, если будет набрана меньшая сумма, то и цена за токен будет меньше.Приведу пример: допустим, итоговая сумма сборов составила 7 000 000$, у нас есть 3 бонусных периода, в первый период (3 дня) бонус 25%, второй период (14 дней) бонус 10%, третий период (14 дней) бонус 0%, соответственно если вы сделали пожертвование в первый период, цена за 1 мандарин составит для вас - 7,5 долларов, во второй период - 9 долларов, в третий период - 10 долларов. В нашем whitepaper есть формула рассчета цены. - Математик в 5-ом поколении. Будучи сторонником свободного интернета, уже в 13 лет разрабатывает скрипт торрент-трекера. Позже увлекается браузерными играми, что приводит к созданию сервиса продажи игровых валют. Узнал о криптовалютах в 2013, попробывав добывать их с помощью майнинга, Пётр решает что нет ничего лучше трейдинга, и переключается на разработку торговых ботов. Сейчас Пётр готов представить вам Мандарин.имеет большой опыт в сфере серверного обслуживания и облачного хранения. Как специалист в своей области, он считает что нет ничего важнее обеспечения безопасности, и лучше лишний раз перестраховаться. Работал в сфере спутниковой связи, но узнав про технологии блокчейна, бросил все и стал криптовалютным энтузиастом. “Криптовалюта - это творение.”дизайнер. Она участвовала в конкурсе для компании Яндекс, разрабатывала мобильное приложение для "Умного дома". В этом проекте она отвечает за дизайн сайта и фирменный стиль.специалист в области информационной безопасности. Имеет многолетний опыт в среде тестирования программного обеспечения. Некоторое время работал в Лаборатории Касперского, пока не переключил своё внимание на изучение криптовалют и блокчейн систем.- Китайский разработчик, всю жизнь проживший в Америке. Является большим сторонником блокчейн-технологии с самого начала развития биткоина. Считает что криптовалюты изменят мир к лучшему.- Английский Маркетолог с большим опытом раскрутки стартапов и технологических проектов. В своё время она занималась продвижением биржи Bitstamp, и помогла ей выйти на лидирующие позиции среди англоговорящего рынка. Грэйс не устраивала политика Bitstamp в отношении пользователей, и когда она узнала о бирже нового типа, то решила примкнуть к команде Mandarin.посвятил свою жизнь продвижению продуктов в сфере высоких технологий и созданию деловых связей. Маркетинг - это его среда. Занимался рекламой таких гигантов как: Mitsubishi, Hewlett-Packard, Western Digital.