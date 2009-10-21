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ultron новое слово в облачном майнинге
предлагаем вам воспользоваться услугами нашего сервиса облачного майнинга. Стоимость 1 Mh/s от 11$ и ниже, чем больше пакет, тем ниже цена.
В цену не включены стоимость электроэнергии и комиссия за обслуживание:
1. Электроэнергия – 0.0039$ за 1 Mh/s в сутки.
2. Комиссия за обслуживание – 5% от дохода вашего Mh/s
Эта сумма будет вычтена из ваши доходов, сразу при зачислении.
Зачисления будут производиться раз в неделю, по вторникам за предыдущую календарную неделю.
Для примера: за последний месяц, за сутки, 1Mh/s приносил минимум 0.114$, максимум 0.17$ (без учета электричества)
Не сложно подсчитать, при таких показателях, при самой плохой ситуации, RIO 100% составит немного более 105 дней.
Гарантия на пакет Mh/s – 2 года, после истечения 2 лет, если майнер сломается, то ваши мощности пропадут.
При выкупе максимального пакета Mh/s (1300), это целый майнер, у вас будет возможность направлять ваши мощности по вашему желанию, на любой указанный вами пул.
Реферальная система – 3% от купленного Mh/s вашим рефералом.
Уже запустили онлайн трансляцию с нашей площадки. Ее можно посмотреть на главной странице сайта нашего проекта //ultron.ms/?ums=aZraeII
добавлено через 3 минуты
https//ultron.ms/?ums=aZraeII[/QUOTE]
Последний раз редактировалось aZraeII; Сегодня в 15:02.
Причина: Добавлено сообщение