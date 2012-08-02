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Блокчейн-стартап Enigma успешно завершил ICO в котором привлек $45 млн инвестиций

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Старый Сегодня, 14:48
#1
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Блокчейн-стартап Enigma успешно завершил ICO в котором привлек $45 млн инвестиций



Вlockchain-проект Enigma успешно завершил ICO в котором привлек
$45.000.000 инвестиционных средств.



Вlockchain-стартап Enigma заявил об окончании своей ICO-кампании в которой он достиг поставленной цели и сумел привлечь 45.000.000 долларов.

Вlockchain-стартап Enigma предоставляет алгоритмическую онлайн-площадку для трейдинга криптовалютами и крипто-инвестиций.

Как сообщается, в ходе ICO-кампании было реализовано 75.000.000 токенов ENG, которые распределились между более чем 5000 крипто-инвесторами.

Организаторы стартапа не преследовали цель превышения заранее установленного финансового уровня собрать 45.000.000 долларов и поэтому ICO-кампания была сразу завершена по достижению этой цели.

Также в интернет-блоге стартапа было уведомление о том, что компания планирует компенсировать средства своим клиентам, которые потеряли их 21.08.2017 года при взломе сайта стартапа.

Кроме этого, проект планирует предоставить новую и более детальную дорожную карту.

Как сообщалось ранее в источнике информации, проект Enigma Project возглавляет медиа-лаборатория технологического института из штата Массачусетс.




По материалам: https://forklog.com/platforma-enigma...n-investitsij/

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Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 15:10
#2
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Инвестирую в: Другое
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Re: Блокчейн-стартап Enigma успешно завершил ICO в котором привлек $45 млн инвестиций
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
медиа-лаборатория технологического института из штата Массачусетс.
Серьезные люди и серьезный подход. Как минимум уже привлекает то, что собрали нужную сумму и остановились
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Lonsdayl на форуме  
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Метки
bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, криптовалюты
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