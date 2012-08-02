Блокчейн-стартап Enigma успешно завершил ICO в котором привлек $45 млн инвестиций

Вlockchain-стартап Enigma заявил об окончании своей ICO-кампании в которой он достиг поставленной цели и сумел привлечь 45.000.000 долларов.
Вlockchain-стартап Enigma предоставляет алгоритмическую онлайн-площадку для трейдинга криптовалютами и крипто-инвестиций.
Как сообщается, в ходе ICO-кампании было реализовано 75.000.000 токенов ENG, которые распределились между более чем 5000 крипто-инвесторами.
Организаторы стартапа не преследовали цель превышения заранее установленного финансового уровня собрать 45.000.000 долларов и поэтому ICO-кампания была сразу завершена по достижению этой цели.
Также в интернет-блоге стартапа было уведомление о том, что компания планирует компенсировать средства своим клиентам, которые потеряли их 21.08.2017 года при взломе сайта стартапа.
Кроме этого, проект планирует предоставить новую и более детальную дорожную карту.
Как сообщалось ранее в источнике информации
, проект Enigma Project возглавляет медиа-лаборатория технологического института из штата Массачусетс.
По материалам: https://forklog.com/platforma-enigma...n-investitsij/