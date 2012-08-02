Ветровая энергия впервые стала дешевле, чем ядерная

Всего за несколько последних лет стоимость новой оффшорной ветроэнергетики сократилась до такого уровня, что она стала дешевле ядерной энергии. Об этом свидетельствуют прошедшие правительственные аукционы на контракты по возобновляемым источникам энергии. Стоимость энергии от новых проектов, которые будут вырабатывать электричество уже через 5-6 лет, составляет £ 57,50 за МВт, что на 50% ниже цены первого аукциона, состоявшегося два года назад.
На последнем аукционе правительство выбрало одиннадцать энергетический проектов, которым будет выделяться £ 176 млн в год из бюджета. В результате их запуска электроэнергии хватит для питания 3,6 млн домов. Ричард Харрингтон, министр энергетики и промышленности, сказал: «Оффшорный сектор ветроэнергетики самостоятельно инвестирует £ 17,5 млрд в нвшу страну до 2021 года, в результате чего будут созданы тысячи новых рабочих мест».
Наряду с ветроэнергетикой были заключены контракты на перерабатывающие технологии. Стоимость новых энергетических проектов также снизилась за последние годы. В дополнение ко всему вышесказанному, британское правительство заявило, что инвестиции помогут выполнить целевые задачи касательно климата и поддержать создание рабочих мест в растущей индустрии возобновляемых источников энергии Великобритании.
По данным правительства, Великобритании принадлежат самые крупные оффшорные источники ветровой энергии, а предприятия с малым выбросом углерода, в совокупности, предоставляют около 234,000 рабочих мест и имеют оборот в £ 43 млрд.
Перевод специально для mmgp.ru
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