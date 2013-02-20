Сторонники Bitcoin не сдаются, несмотря на китайский запрет.
Поклонники криптовалюты Bitcoin не сдаются несмотря на ужесточени регулирования криптовалют в Китайской Народной Республике.
Несколько дней назад власти Китайской Республики сообщили о том, что намереваются закрыть Bitcoin-биржи у себя в стране и запретить коммерческую деятельность цифровыми валютами.
Становится ясно, что вторая по величине мировая экономика намеревается определить место криптовалюты в своем финансовом секторе и закрыть этот канал оттока капитала.
После заявления властей Китая о запрете криптовалют, на рынке Bitcoin начались панические распродажи данной криптовалюты, но стоит отметить, что длились они не долго. После чего в воскресенье Bitcoin определил дно и начал понемногу восстанавливаться.
"Bitcoin-биржи существуют не только КНР", говорит известный крипто-инвестор Роджер Вер (Roger Ver) неоднократно вложившийся в развитие крипто-рынка. "Не уверен, что закрытие нескольких крипто-бирж кардинально изменят общую картину крипто-рынка".
Исходя из информации предоставленной неофициальными источниками введенный китайский мораторий распространится исключительно на трейдинг криптовалютой и данный запрет не будет действовать на внебирживые сделки.
В Народном банке Китая пока от комментариев воздерживаются.
По статистике, на долю китайских крипто-бирж приходится примерно 23% всех биткойн-транзакций. Кроме этого, в Китае находятся крупные биткойн-майнеры, применяющие огромные вычислительные мощности для проведения транзакций по добычи криптовалюты.
Но не все крипто-эксперты считают, что Китай настроен против цифровых валют. Некоторые крипто-аналитики предполагают, что крипто-биржи Китая снова будут открыты после разработки механизма регулирования ICO-кампаний препятствующий оттока средств и мошенничеству.
По материалам: http://www.forexpf.ru/news/2017/09/1...ij-zapret.html