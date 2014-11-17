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Familybtc - новый кран

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Всё о кранах криптовалют. Популярные краны и способы заработка на них
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Старый Сегодня, 14:08
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 6,668
Благодарностей: 1,392
УГ: 10
КП: 0.148
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Familybtc - новый кран
Сегодня стартовал новый гибрид - букс и кран в одном.


Рекламных объявлений пока мало, по словам админа, их количество будет зависеть от рекламодателей.

Кран дает сатоши каждые 15 минут. Мне выпало по 40 сатоши. Чтобы просмотр засчитался, нужно кликнуть баннер над капчей, а затем уже сделать клейм.

GRID дает возможность получить 0.50 grid кредитов плюс рандомные призы в виде рекламных баннеров, кликов и т.п. Стандарт может сделать 250 кликов, с апгрейдом - 500.

Апгрейд стоит - 0.001 BTC и дает возможность получать 100% от реферала, на стандарте 50%.

Кроме этого, есть другие возможности заработка в виде PTCWall, KiwiWall, PersonaWall и другие.

Минималка для вывода стандартам 0.0004 BTC, максимум 0.001 BTC. Апгрейдам - максимума нет. Вывод раз в день, деньги приходят в течение 24-48 часов.

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inik1080 на форуме  
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Метки
familybtc, биткоин, биткоин бесплатно, кран, сатоши
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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