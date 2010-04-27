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Alibaba копирует самый успешный бизнес Amazon

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Alibaba копирует самый успешный бизнес Amazon
С 23 апреля 2016 года стоимость акций Amazon выросла на 157%, и это не случайно. В тот день компания представила общественности результаты первого финансового квартала, впервые опубликовав финансовую отчетность Amazon Web Services (AWS).



Вопрос о том, какую прибыль AWS генерирует для Amazon давно стал источником для спекуляций. Даже возникал вопрос о том, была ли облачная услуга управления данными вообще прибыльной? Ответ, как оказалось, простой — «громкое да».

В первом квартале выручка AWS составила $ 1,57 млн, что на $ 0,47 млрд больше показателя в 2014 году. Более того, в те три месяца 2015 года AWS сгенерировала $ 265 млн или 17% операционной прибыли. Излишне говорить о том, что Уолл-стрит понравились результаты. Давно известная компания Amazon, которая не получает прибыль, построила «дойную корову» под носом у всей Силиконовой долины. С тех пор AWS продолжает расти. Во втором квартале 2017 года продажи сервисы выросли до $ 2,89 млрд, что на 42% больше показателя 2016 года. Операционная прибыль подразделения составила рекордные $ 916 млн.

Это подводит нас к тому, что Alibaba настолько же привлекательна сегодня. Инвесторы узнали о создании чрезвычайно прибыльного бизнеса облачного хранения данных. А общие финансовые результаты компании в первый квартал, которые появились 17 августа 2017 года, были более чем впечатляющими. Компания заработала $ 1,17 на акцию с общим доходом $ 7,4 млрд за период, что означает рост прибыли на 56% за год.

Основное внимание было сосредоточено на показателях роста электронной торговли в Китае, но в отчете содержался очень интересный пункт: Alibaba Cloud. Несмотря на возраст бизнеса, его показатели выросли на 100% до $ 359 млн. В настоящий момент Alibaba Cloud — лишь небольшая часть технологического гиганта, но успех Amazon показывает, что этот бизнес может усилить и так сильные показатели маржи компании.

Что еще примечательно, Alibaba может обыграть Amazon, поскольку работает на потенциально самом большом рынке в мире. Многие отмечают, что Alibaba больше похожи на eBay, чем на Amazon. Компания является рынком для сотен тысяч продавцов и потребителей, избегая значительных затрат на хранения товарно-материальных ценностей на складах.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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