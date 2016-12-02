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Coin Profit - приложение для автоматического расчета баланса ваших криптовалют

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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
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Старый Сегодня, 13:40
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.09.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Coin Profit - приложение для автоматического расчета баланса ваших криптовалют
Мы - небольшая команда разработчиков крипто-энтузиастов, которая решила создать удобное приложение для ежедневного контроля стоимости инвестиций в криптовалюту, тем самым мы хотим внести вклад в развитие сообщества. И для этого нам нужна ваша помощь!

Нажмите на изображение для увеличения Название: forum1-min.png Просмотров: 6 Размер: 399.6 Кб ID: 197517Нажмите на изображение для увеличения Название: forum2-min.png Просмотров: 3 Размер: 206.3 Кб ID: 197518

Что сделано сейчас?
Разработано бесплатное приложение для iOS и Android, в котором реализован минимальный функционал с рядом полезных отличий от уже существующих приложений. В нашем приложении можно:
1. Создавать несколько портфолио добавлять в них криптовалюту;
2. Редактировать/удалять портфолио и криптовалюту;
3. Автоматически рассчитывать общий баланс всех портфолио и каждого в отдельности в различных валютах;
4. Рассчитывать общую прибыль/убыток по всем портфолио, по каждому портфолио, по каждой криптовалюте.
5. Простой и понятный интерфейс на 8 языках
Нажмите на изображение для увеличения Название: forum3-min.png Просмотров: 3 Размер: 212.2 Кб ID: 197519Нажмите на изображение для увеличения Название: forum4-min.png Просмотров: 3 Размер: 198.3 Кб ID: 197520
Что нам нужно от сообщества?
У нас много идей по улучшению функционала приложения, но понять какие из них действительно необходимы, а также выставить приоритетные направления развития в одиночку мы не можем. Поэтому мы решили обратиться к вам! Хотелось бы услышать ваше честное и объективное мнение о первой версии приложения, а также ваши пожелания по необходимому функционалу, дизайну, интерфейсу и другим деталям, которые могут оказаться важными и жизненно необходимыми.
Мы думаем, что совместно у нас получится сделать удобное и полезное для всего крипто-сообщества приложение!
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Метки
биткоин, блокчейн, криптовалюта
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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