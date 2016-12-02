Coin Profit - приложение для автоматического расчета баланса ваших криптовалют

Мы - небольшая команда разработчиков крипто-энтузиастов, которая решила создать удобное приложение для ежедневного контроля стоимости инвестиций в криптовалюту, тем самым мы хотим внести вклад в развитие сообщества. И для этого нам нужна ваша помощь!
Что сделано сейчас?
Разработано бесплатное приложение для iOS и Android, в котором реализован минимальный функционал с рядом полезных отличий от уже существующих приложений. В нашем приложении можно:
1. Создавать несколько портфолио добавлять в них криптовалюту;
2. Редактировать/удалять портфолио и криптовалюту;
3. Автоматически рассчитывать общий баланс всех портфолио и каждого в отдельности в различных валютах;
4. Рассчитывать общую прибыль/убыток по всем портфолио, по каждому портфолио, по каждой криптовалюте.
5. Простой и понятный интерфейс на 8 языках
Что нам нужно от сообщества?
У нас много идей по улучшению функционала приложения, но понять какие из них действительно необходимы, а также выставить приоритетные направления развития в одиночку мы не можем. Поэтому мы решили обратиться к вам! Хотелось бы услышать ваше честное и объективное мнение о первой версии приложения, а также ваши пожелания по необходимому функционалу, дизайну, интерфейсу и другим деталям, которые могут оказаться важными и жизненно необходимыми.
Мы думаем, что совместно у нас получится сделать удобное и полезное для всего крипто-сообщества приложение!