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Новый исторический рекорд: Госдолг США впервые превысил $20 трлн

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Новый исторический рекорд: Госдолг США впервые превысил $20 трлн



Новый исторический рекорд: Госдолг Америки впервые превысил $20.000.000.000.000.



Госдолг Америки в прошедшую пятницу перевалил за уровень в $20.000.000.000.000 впервые в своей истории. Это случилось после того, как президентом Трампом был подписан закон, который временно отменяет предел госдолга и позволил брать неограниченные государственные займы.

С середины марта предел госдолга был приостановлен около уровня в $19,84 триллиона, а Департамент казначейства был вынужден использовать «чрезвычайные меры», чтобы остановить дальнейшее заимствование.

Но после подписи Трампа в пятницу, передел госдолга был временно отменен и Минфин немедленно начал брать деньги, чтобы оправдать неудовлетворительный пятимесячный спрос.

По информации, опубликованной вчера, общий госдолг подскочил на $318 млрд и на данный момент составляет $20,162 трлн. Данные о госдолге публикуются каждый рабочий день и отражают статус долга за предыдущий рабочий день.

Согласно подписанному в пятницу Трампом законопроект, федеральное правительство не будет пользоваться какой-либо кредитной линией до 8 декабря, когда потолок долга снова вступит в силу.

Трамп критиковал постоянно растущий государственный долг при администрации Обамы, когда Трамп проводил президентскую кампанию, в которой говорил как будущий президент о необходимости обуздать государственный долг и расходы.

После того, как Трамп впервые вступил на должность, он потратил сотни миллиардов долларов наличными принадлежащих правительству, что снизило потребность в более заемных средствах и удерживало задолженность в размере менее 20 триллионов долларов.




Перевод специально для форума MMGP.

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