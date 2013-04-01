Aves - aves.cc

Я не админ/владелец проекта, проект Aves добавлен на мониторинг
Старт 10.09.17
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Описание:
Aves – крупный агропромышленный холдинг, деятельность которого нацелена на все самые перспективные и выгодные сельскохозяйственные направления. Мы занимаемся развитием и реализацией широкого спектра сельскохозяйственных задач.
Вся наша деятельность построена таким образом, чтобы извлекать максимальную прибыль из каждого направления. Мы исключили из производственной цепочки всех посредников, начиная с процесса производства и переработки сельскохозяйственного сырья и заканчивая его реализацией. Такая экономическая схема позволила нам максимально снизить затраты, и увеличить конечную прибыль. Именно собственная экономическая модель дает компании Aves возможность выйти в лидеры на рынке сельхозпродукции.
Однако не только все вышеперечисленное лежит в основе нашего успеха. Как вам известно в последние годы проблема продуктовой безопасности стоит очень остро во всем мире. Население планеты с каждым годом растет и от сельскохозяйственных производств требуется постоянный и стабильный рост. Это ставит нашу отрасль во главе прочих отраслей и конечно же агропромышленный комплекс таит в себе огромную экономическую прибыль. С момента начала производства и до момента реализации готовой продукции, цена на продукцию вырастает в 15-20 раз. Согласитесь, что не каждая отрасль экономики может дать прибыль в 2000%.
Мы не зря чуть выше писали, что исключили всех посредников из производственной цепочки. И к их числу относятся и банки. Известно, что сельское хозяйство всегда перед каждым сезоном сначала берет кредиты на развитие производства, а в процессе реализации продукции гасит эти кредиты. Также известно, что банки являются довольно неповоротливыми и бюрократически сложными организациями. Работа с ними отнимает много времени, сил и денег. Зачастую приходится работать на заведомо невыгодных условиях. Именно поэтому мы внедрили в нашу экономическую модель частные инвестиции.
Гораздо выгоднее и прибыльнее занимать деньги у частных инвесторов, то есть вас. Платить честный процент за заемные деньги и работать по тем гибким и прибыльным тарифам, которые мы сделали специально для себя и для вас.
Таким образом мы решаем проблему инвестирования наших производств на взаимовыгодных условиях. Мы не переплачиваем за кредиты и не теряем время на работу с банками, предоставляющими не самые лучшие условия. Вы имеете возможность выбрать понравившийся инвестиционный план и получать прибыль уже через 24 часа.
Инвестиционные планы:
1. 150% за 3 дня
Мин/макс депозит:
100 ₽/300000 ₽
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Qiwi, YandexMoney
Выплаты:
инстант
Реф.система:
7-2-1%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):