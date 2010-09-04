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Украинские рестораны и кафе переходят на QR-код

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Украинские рестораны и кафе переходят на QR-код


ПриватБанк и SmartTouch POS, один из ведущих поставщиков ПО для общепита, запустили технологию, которая позволит клиентам украинских кафе и ресторанов оплачивать заказы по QR-коду с помощью смартфона. Такие расчеты проходит намного быстрее, чем операции с пластиковой картой через терминал. Как сообщили в банке, для использования новой технологии посетителям заведений нужен лишь чек с QR-кодом и мобильное приложение Privat24.

«Рестораны и кафе, принимающие оплату по QR-коду, мгновенно становятся популярнее. Это новый тренд на рынке автоматизации продаж, который стремительно покоряет мир. Заведениям не нужно покупать терминалы, настраивать их и обслуживать, – говорит Алексей Путятин, руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка. – Все операции проводятся через кассу на планшете и чековый принтер. Наш совместный проект со SmartTouch POS обеспечит безналичные платежи там, где ранее принимали только наличные».

«Оплата с помощью QR-кода – уникальная технология обработки бесконтактных платежей без крупных затрат на сеть приема, – говорит Евгений Балтер, генеральный директор ООО «СмартЛаб». – Пользователи нашего ПО смогут в разы ускорить обслуживание клиентов. Гостям не нужно ждать официанта с платежным терминалом. Они получают пречек с QR-кодом и мгновенно рассчитываются через Privat24 на своем смартфоне».

По данным банка, сегодня с помощью QR-кода в 15 крупнейших городах Украины реализованы проекты оплаты проезда в городском транспорте и мгновенных коммунальных платежей. В ПриватБанке уверены, что до конца года каждая восьмая электронная транзакция клиентов будет осуществляться через сканирование QR-кода.

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Метки
новости, приватбанк
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