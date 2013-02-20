Эксперты Банка Финляндии рассказали о преимуществах Bitcoin в новом докладе.
Финансовые эксперты центрального банка Финляндии назвали экономическую систему Bitcoin «революционной».
В новом докладе опубликованном 5 сентября, экономисты из Банка Финляндии рассказали о результатах расследования в котором рассказываются все плюсы и минусы инфраструктуры биткойнов, а также о том, что технология представляет собой «монополию, выполняемую протоколом».
В целом, 3 автора - Гур Хуберман, Яков Лесно и Чьямак Моаллеми - утверждают, что эта технология обеспечивает высокую степень защиты от действий мошенников при помощи динамических свойств протокола.
Экспертная группа пишет:
«Биткойн - это монополия, управляемая протоколом, а не управляющей компанией. Похожие монополии управляются организациями с определенными полномочиями по изменению цен, предложений и правил. Такие монополии часто регулируются, чтобы предотвратить или хотя бы смягчить их злоупотреблением».
Другие убедительные утверждения, представленные в докладе, включают аргумент о том, что сам биткойн «не может регулироваться».
«Биткойн не может регулироваться и нет надобности его регулировать, потому что в его основе лежит протокол, гарантирующий его работоспособность, а комиссионные сборы за транзакции, которые он взимает с пользователей, определяются самими пользователями независимо от майнеров», - утверждают авторы доклада.
Хотя сам документ гласит, что мнения в не являются официальной позицией Банка Финляндии, но публикация, несомненно, примечательна тем, что Банк Финляндии проявляет интерес к данной технологии.
В 2016 году Банк Финляндии организовал конференцию по блокчейну, в которой приняли участие регуляторы, местные финансовые эксперты и компании, чтобы поддержать исследования и развитие технологии блокчейн. Семинар также был поддержан правительством. Например, в городе Коувола в Финляндии было привлечено 2,4 миллиона евро, для тестирования логистики при помощи технологии блокчейн.
Авторы статьи закрыты, выступая за более глубокие исследования других ученых.
«Явная функциональность и эффективность биткойна должны побуждать экономистов изучать эту чудесную технологию», - подытожили авторы доклада.
Перевод специально для форума MMGP
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