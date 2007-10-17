Кэшбэк WebMoney за покупки в партнерских магазинах - bonus.webmoney.ru

Что такое кэшбэк?
Это часть стоимости покупки, которая вернется обратно к Вам на кошелек
Как это работает?
Когда я получу свой кэшбэк?
- На сайте bonus.webmoney.ru выберите нужный Вам магазин
- Прочитайте условия получения кэшбэка и перейдите по ссылке на сайт продавца
- Оформите заказ и в качестве оплаты выберeте WebMoney
- Дождитесь появления сообщения об успешном совершении покупки
Каждый магазин сам устанавливает сроки начисления кэшбэка. Как правило это около 3-6 недель. Следить за статусом своего кэшбэка Вы можете из личного кабинета на bonus.webmoney.ru
Кэшбэк и доставка
Внимательно читайте условия акции. Большинство магазинов начисляют кэшбэк без учета доставки.
Список магазинов
Кто уже получал кэшбек на кошелёк WebMoney? Рабочая тема?
У меня пока так:
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У вас пока нет кэшбэков
Если вы сделали покупку недавно, возможно,
информация о вашем кэшбэке еще не поступила в обработку