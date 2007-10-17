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Кэшбэк WebMoney за покупки в партнерских магазинах - bonus.webmoney.ru

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Обсуждение покупок и продаж товаров в интернет-магазинах и аукционах. Обзоры товаров. Акции и распродажи в магазинах. Обмен опытом и знаниями.
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Старый Сегодня, 12:39
#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 19,577
Благодарностей: 16,894
Записей в блоге: 54
УГ: 17
подарки
награды Волшебный горшочек 
Кэшбэк WebMoney за покупки в партнерских магазинах - bonus.webmoney.ru
Что такое кэшбэк?
Это часть стоимости покупки, которая вернется обратно к Вам на кошелек
Как это работает?
  1. На сайте bonus.webmoney.ru выберите нужный Вам магазин
  2. Прочитайте условия получения кэшбэка и перейдите по ссылке на сайт продавца
  3. Оформите заказ и в качестве оплаты выберeте WebMoney
  4. Дождитесь появления сообщения об успешном совершении покупки
Когда я получу свой кэшбэк?
Каждый магазин сам устанавливает сроки начисления кэшбэка. Как правило это около 3-6 недель. Следить за статусом своего кэшбэка Вы можете из личного кабинета на bonus.webmoney.ru
Кэшбэк и доставка
Внимательно читайте условия акции. Большинство магазинов начисляют кэшбэк без учета доставки.


Список магазинов

Кто уже получал кэшбек на кошелёк WebMoney? Рабочая тема?

У меня пока так:

Цитата:


У вас пока нет кэшбэков
Если вы сделали покупку недавно, возможно,
информация о вашем кэшбэке еще не поступила в обработку
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Официальный обменник MMGP
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Метки
bonus, bonus.webmoney.ru, webmoney, бонус, кэшбэк
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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