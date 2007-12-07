| Счета, основанные на системах копирования сигналов, в рамках одного ДЦ
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Сегодня, 13:40
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Сегодня, 12:31
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#1
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Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 13,719
Благодарностей: 6,423
УГ: 2
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Счет Ninja Trainer:3444797 (Share4You)
- Название счета: Ninja Trainer - 3444797 [Share4You]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 03.05.2017
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 28%
- Средства управляющего: 270 USD
- Минимальный депозит для участия: 3 USD
- Тип счета: Cent5 - USD
- Показатели сделок:
- Средние показатели:
- Cпособ торговли: Ручная
- Прибыльные сделки: 83.33%
- Максимальная прибыльная сделка: -
- Максимальная убыточная сделка: -
- Вознаграждение управляющего: 8$ за лот
- Манименеджмент: уровень риска высокий
- Торговая стратегия:
От лидера:
Перевод:
Цитата:
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1. Risk Management: Maximum stop 30-50 points ,MAX DD 20%; 2,expected return: the expected return of about 20-30% per month.
Цитата:
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1. Управление рисками: Максимальный стоп 30-50 пунктов ,Макс. просадке 20%; 2,ожидаемая доходность: ожидаемая доходность около 20-30% в месяц.
- Дополнительный мониторинг:
не указано
- Контактная информация: Связь: https://www.share4you.com/ru/master/3444797/Cent5/
- Другие счета трейдера: не указано
- Вклад:
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 23,24%
- Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 46,87%
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 42%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 323,43%
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Сегодня, 13:40
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