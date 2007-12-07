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Счет Ninja Trainer:3444797 (Share4You)

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Счета, основанные на системах копирования сигналов, в рамках одного ДЦ
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#1
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Имя: Евгений
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Счет Ninja Trainer:3444797 (Share4You)
  1. Название счета: Ninja Trainer - 3444797 [Share4You]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 03.05.2017
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 28%
    • Средства управляющего: 270 USD
    • Минимальный депозит для участия: 3 USD
    • Тип счета: Cent5 - USD

  3. Показатели сделок:
    • Средние показатели:
      • Cпособ торговли: Ручная
      • Прибыльные сделки: 83.33%
    • Максимальная прибыльная сделка: -
    • Максимальная убыточная сделка: -


  4. Вознаграждение управляющего: 8$ за лот

  5. Манименеджмент: уровень риска высокий

  6. Торговая стратегия:
    От лидера:

    Цитата:
    1. Risk Management: Maximum stop 30-50 points ,MAX DD 20%; 2,expected return: the expected return of about 20-30% per month.
    Перевод:

    Цитата:
    1. Управление рисками: Максимальный стоп 30-50 пунктов ,Макс. просадке 20%; 2,ожидаемая доходность: ожидаемая доходность около 20-30% в месяц.
  7. Дополнительный мониторинг:
    не указано

  8. Контактная информация: Связь: https://www.share4you.com/ru/master/3444797/Cent5/

  9. Другие счета трейдера: не указано

  10. Вклад:



    Результаты
    • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 23,24%
    • Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 46,87%
    • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 42%
    • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 323,43%
__________________
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