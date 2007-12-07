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Минфин: займы обходятся России очень дорого

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Минфин: займы обходятся России очень дорого

В этом году объем внутренних займов может увеличиться еще на 100 млрд рублей, сообщил в интервью агентству Reuters Константин Вышковский, отвечающий в Минфине за государственный долг и финансовые активы. «Это возможно, мои оценки - 100 миллиардов. Этот объем должен быть таким, чтобы мог быть выполнен за оставшийся период времени после принятия поправок, а у нас традиционно изменения вносятся в лучшем случае в ноябре.

Поэтому речь идет о том, чтобы это распределить на оставшиеся четыре-пять аукционов», - сообщил господин Вышковский.

Впрочем, несмотря на то, что программа привлечения с рынка 1 трлн рублей в текущем году идет опережающими темпами, в этой бочке меда есть и большая ложка дегтя. «Совсем недавно мы занимали под больше 8% годовых, сейчас говорим, что доходность должна опуститься ниже 7,5% годовых, но и это очень дорого», - пожаловался чиновник. - «Это на самом деле уникальная ситуация - инфляция 4%, а доходность в два раза больше. Ни на одном emerging market, наверно, такого соотношения иностранцы не найдут. И, конечно, это неправильно: при такой низкой инфляции стоимость суверенных заимствований в рублях должна быть существенно ниже, - мы сейчас занимаем дорого».

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
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