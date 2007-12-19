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[ICO] HedgeToken 15.09-15.10.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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#1
Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
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[ICO] HedgeToken 15.09-15.10.2017
О проекте
Hedge Платформа

Hedge проект ориентирован на развитие идеальной платформы, чтобы служить в качестве основы для диверсификации в рамках наших флагманских продуктов, крипто торговых индексов (CTIs), и хеджирования с помощью различных инструментов.



Наша платформа позволит крипто инвесторам управлять рисками, которые существуют на рынке. Кроме того, Hedge проект находится в процессе запуска набора профессионально разработанных индексов на рынке криптовалют - такие индексы служат в качестве базы для построения инвестиционной корзины криптовалют.



Крипто индексы

Первые коммерческие крипто индексы взятя с официальных сводов правил. Индексы, среди прочих, включают официальные индексы цен на bitcoin, Индекс топ 30 криптовалют, и индекса активов криптовалют. Определеная методология и официальные правила сделают эти показатели применимыми в качестве ориентира для рынка криптовалют и в качестве базы для индекса-отслеживающих инструментов.

Индекс инструменты

Инструменты будет привязаны к значению индекса и доступны для торговли. Во-первых, мы представляем крипто торговые индексы (CTIs), корзины криптовалют, которые будут отслеживать базовый индекс. Участники рынка смогут торговать CTIs. В будущем, мы запустим производные инструменты, маржинальные счета и возможность играть на коротких позициях.

Платформа крипто инструментов

Hedge проект сосредоточен на внедрении платформы, которая будет наиболее соответствовать потребностям инвесторов, заинтересованных в крипто рынках. Платформа обеспечивает доступ к профессионально разработанным индексам на крипто активы и валюты, корзинам торгуемых криптовалют и другой соответствующей крипто рынку информации, такой как исследование рынка, отчеты об оценке и т. д.



Информация по ICO

Старт ICO - 15 сентября.
Окончание ICO - 15 октября.

Наименование токена: HEDGE (HDG)

Токены HEDGE (HDG) будут служить утилитой для совершения сделок и осуществления переводов на платформе. Использование платформы или списка инструментов будет осуществляться за токены. Периодически будет происходить выкуп токенов за счет средств, полученных от сборов от платформы.

Тип токена: ERC-20 Токен
Принимаем ETH

Курс: 0.002 ETH (today’s price: $0.59248 ) = 1 HDG

Общее количество выпущенных токенов - 50,000,000 HDG
Общее количество токенов, продаваемых на ICO - 30,000,000 HDG

Максимальная цель - $15,000,000

Распределение токенов

Каждый третий проданный токен будет распределен между членами команды (как показано на графике). Токены не проданные или не распределенные при продаже токенов будут сожжены.



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