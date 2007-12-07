Британский регулятор заинтересовался ICO

Ситуация вокруг сделок на ICO накаляется. В то время, как китайский ЦБ вводит запрет на операции первичного размещения токенов криптовалют, британский регулятор заявил о желании более детально изучить ICO.
Согласно официальным данным, в настоящее время уже более 40 платформ, действующих на территории КНР, прекратили работы
. Более того, уже начался процесс возврата средств клиентам компаний, участвующих в ICO. Те, кто не выполнит данное требование регулятора, могут просто-напросто лишиться лицензии.
А вот британское Управление по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA
) пока решило тщательно изучить первичные размещения токенов (Initial Coin Offering, ICO). Специалистов регулирующей организации привлек невероятно быстрый рост объемов подобных сделок и курс криптовалюты: в течение года, например, биткоин неоднократно устанавливал исторические рекорды, привлекающие спекулянтов. Известно, что уже совокупный объем ICO достиг 1.6 млрд долларов.
Учитывая такое положение дел, компании, участвующие в проведении ICO, должны обеспечить участникам реальную защиту. Как отметили в британском управлении, установить определенные нормы можно и в отношении ICO. По сути, инвестор, приобретающий токен, должен быть защищен законодательно, как акционер или держатель облигаций. Его права и обязанности должны быть зафиксированы в законе ровно так же, как и ответственность эмитента токена.
В настоящее время проведение таких сделок не регулируется совершенно.
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