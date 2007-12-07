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Британский регулятор заинтересовался ICO

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Британский регулятор заинтересовался ICO
Ситуация вокруг сделок на ICO накаляется. В то время, как китайский ЦБ вводит запрет на операции первичного размещения токенов криптовалют, британский регулятор заявил о желании более детально изучить ICO.

Согласно официальным данным, в настоящее время уже более 40 платформ, действующих на территории КНР, прекратили работы. Более того, уже начался процесс возврата средств клиентам компаний, участвующих в ICO. Те, кто не выполнит данное требование регулятора, могут просто-напросто лишиться лицензии.

А вот британское Управление по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) пока решило тщательно изучить первичные размещения токенов (Initial Coin Offering, ICO). Специалистов регулирующей организации привлек невероятно быстрый рост объемов подобных сделок и курс криптовалюты: в течение года, например, биткоин неоднократно устанавливал исторические рекорды, привлекающие спекулянтов. Известно, что уже совокупный объем ICO достиг 1.6 млрд долларов.

Учитывая такое положение дел, компании, участвующие в проведении ICO, должны обеспечить участникам реальную защиту. Как отметили в британском управлении, установить определенные нормы можно и в отношении ICO. По сути, инвестор, приобретающий токен, должен быть защищен законодательно, как акционер или держатель облигаций. Его права и обязанности должны быть зафиксированы в законе ровно так же, как и ответственность эмитента токена.

В настоящее время проведение таких сделок не регулируется совершенно.

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