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Утренние рынки валют демонстрируют стабилизацию

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Старый Сегодня, 11:06
#1
Любитель
 
Имя: Василий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
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Утренние рынки валют демонстрируют стабилизацию
Курсы основных криптовалют по состоянию на утро 12 сентября демонстрируют стабилизацию и в некоторых случаях — осторожный рост.

Курс BTC стабилизировался на уровне $4100-4200, несмотря на вчерашние новости о намерении властей Китая все же запретить деятельность криптовалютных бирж в стране. Следует отметить, что котировки в паре BTC/CNY перестали демонстрировать такой резкий разрыв, который был одной из причин падения курса на выходных — можно предположить, что первоначальные панические настроения с выводом денег с китайских бирж в фиат улеглись, что снизило давление на рынок.



Учитывая, что даже новости из Китая не смогли снизить курс ниже уровня поддержки в $4000, вряд ли стоит ожидать серьезных движений вниз в ближайшие дни. Вместе с тем, вряд ли возможен рост курса, поскольку меньший, чем прогнозировалось, ущерб от урагана “Ирма” и ряд других факторов вызвали оживление на американском рынке, предоставляя инвесторам и трейдерам привлекательные альтернативы для биржевой игры.

По-видимому, можно говорить также о новом уровне поддержки для Litecoin (LTC). Перейдя в конце августа на уровень выше $60, с тех пор эта валюта не опускалась ниже этого значения, несмотря на сильное влияние на нее азиатских бирж.



Динамика Litecoin позволяет говорить, что именно эта валюта, а не Bitcoin Cash, рассматривается как главная альтернатива Bitcoin. По крайней мере, с этой ролью она пока справляется лучше.

Курс Ethereum также продемонстрировал, что не способен упасть ниже $270, хотя, объективно, запрет на проведение ICO в Китае и последующие изменения в графике проведения ICO должны были сильнее всего ударить именно по этой валюте, поскольку именно её платформа чаще всего используется для выпуска токенов проектов.



Тут также вряд ли возможен сильный рост в ближайшие дни — возможно, курс подрастет до уровня в $320-330, но факторов, которые бы могли подвинуть курс серьезно выше, пока не наблюдается.

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