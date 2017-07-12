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Новая биржа coinut.com бонус 0.001 ltc

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Биржи, на которых происходит торговля криптовалютами.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:00
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.07.2017
Сообщений: 28
Благодарностей: 5
УГ: 1
КП: 0.000
Новая биржа coinut.com бонус 0.001 ltc
В честь открытия новая биржа раздает лайткоины всем зарегистрировавшимся:

Условия для получения Бонуса :
Для каждого нового клиента мы платим вам 0,001 LTC и вашему клиенту 0,001 LTC. Мы платим вам и вашему клиенту еще 0,01 LTC, если ваш клиент по крайней мере один раз депозирует по крайней мере 1 LTC / 0.01 BTC и торгует. Платежи обрабатываются вручную, так что может быть задержка на несколько дней.
2. Мы также заплатим вам комиссионный сбор в размере 10% в течение первых двух лет ваших рефералов, торгующихся в Coinut ежемесячно.
3. Вы даете пользователям URL-адрес, специально созданный для вас, для регистрации, чтобы система узнала, что пользователь введен вами.
4. Не следует передавать дезинформацию или делать что-либо, что вредит бренду.
5. Дублированные счета не будут оплачены.
6.Зарегистрированные без реф ссылки не будут оплачены.
7. Нарушение этой реферальной программы отключит вашу учетную запись без каких-либо уведомлений.
8. Использование прокси / VPN может не дать вам заплатить. (Если номер телефона подтвержден, это не относится)
9. Если несколько учетных записей имеют одинаковый IP-адрес, только одна учетная запись получит бонус регистрации. (Если номер телефона подтвержден, это не относится)

Моя реф ссылка для получения бонуса https://coinut.com/?r=2sE
Siege Perilous вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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Новая биржа coinut.com бонус 0.001 ltc Siege Perilous Заработок Криптовалют 0 Сегодня 10:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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