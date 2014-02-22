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Intel и Tencent подписали соглашение о сотрудничестве в области блокчейн-технологий

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Intel и Tencent подписали соглашение о сотрудничестве в области блокчейн-технологий
Intel и крупнейший китайский интернет-провайдер Tencent подписали соглашение о сотрудничестве в области технологий. Совместные усилия будут направлены на развитие проекта компании Tencent — TUSI Internet of Things laboratory и помогут обеспечить мониторинг и оценку безопасности продуктов, а также другие сервисы для корпоративных клиентов.

Проект TUSI Internet of Things laboratory ставит перед собой задачу создать умный город, в котором транспорт, полиция, медицинские и образовательные учреждения будут управляться без вмешательства человека. Исходя из текста письма, китайский медиа и технологический гигант Tencent будет использовать облачную блокчейн-технологию Intel. Непонятно, будет ли это Hyperledger или Coco Framework, совместный проект Microsoft-Intel.

Вице-президент Tencent Mobile Internet Group У Юй (Wu Yu), признал растущую популярность «интернета вещей», отметив, что технологии Intel помогут в обеспечении критически важной аппаратной безопасности. Вице-президент и генеральный менеджер по безопасности платформы в Intel Software and Services Group Рик Эчеваррия (Rick Echevarria) в свою очередь сказал:

Цитата:
«Intel стремится обеспечить защиту конфиденциальности, безопасность и масштабируемую технологию. Мы видим захватывающие перспективы в работе над блокчейн-технологиями в сотрудничестве с Tencent»
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