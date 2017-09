varges Любитель

Intel и Tencent подписали соглашение о сотрудничестве в области блокчейн-технологий



Проект TUSI Internet of Things laboratory ставит перед собой задачу создать умный город, в котором транспорт, полиция, медицинские и образовательные учреждения будут управляться без вмешательства человека. Исходя из текста письма, китайский медиа и технологический гигант Tencent будет использовать облачную блокчейн-технологию Intel. Непонятно, будет ли это Hyperledger или Coco Framework, совместный проект Microsoft-Intel.



Вице-президент Tencent Mobile Internet Group У Юй (Wu Yu), признал растущую популярность «интернета вещей», отметив, что технологии Intel помогут в обеспечении критически важной аппаратной безопасности. Вице-президент и генеральный менеджер по безопасности платформы в Intel Software and Services Group Рик Эчеваррия (Rick Echevarria) в свою очередь сказал:



