Новая биржа coinut.com бонус 0.001 ltc

В честь открытия новая биржа раздает лайткоины всем зарегистрировавшимся:
Условия для получения Бонуса :
Для каждого нового клиента мы платим вам 0,001 LTC и вашему клиенту 0,001 LTC. Мы платим вам и вашему клиенту еще 0,01 LTC, если ваш клиент по крайней мере один раз депозирует по крайней мере 1 LTC / 0.01 BTC и торгует. Платежи обрабатываются вручную, так что может быть задержка на несколько дней.
2. Мы также заплатим вам комиссионный сбор в размере 10% в течение первых двух лет ваших рефералов, торгующихся в Coinut ежемесячно.
3. Вы даете пользователям URL-адрес, специально созданный для вас, для регистрации, чтобы система узнала, что пользователь введен вами.
4. Не следует передавать дезинформацию или делать что-либо, что вредит бренду.
5. Дублированные счета не будут оплачены.
6.Зарегистрированные без реф ссылки не будут оплачены.
7. Нарушение этой реферальной программы отключит вашу учетную запись без каких-либо уведомлений.
8. Использование прокси / VPN может не дать вам заплатить. (Если номер телефона подтвержден, это не относится)
9. Если несколько учетных записей имеют одинаковый IP-адрес, только одна учетная запись получит бонус регистрации. (Если номер телефона подтвержден, это не относится)
Моя реф ссылка для получения бонуса https://coinut.com/?r=2sE