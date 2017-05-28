Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,194 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

WormMiner - облачный майнинг с бонусом.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Сайты, программы, краны, схемы и другие способы заработка криптовалют
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:28
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.07.2017
Сообщений: 31
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
WormMiner - облачный майнинг с бонусом.
Появился сайтик имитирующий облачный майнинг. Стартовал 08.09.2017.

Из плюшек можно выделить следующее:

1. Дают бонусный сервер за регитсрацию
2. Майнится только биткоин
3. Доходность примерно 0,55% в день
4. Минималка на вывод 0.001 BTC

Основная фишка проекта в том, что покупаются не мощности, а сервера. У серверов разная мощность и потребляют они разное количество электричества, которое оплачивается с баланса (съедает примерно 10% прибыли). Этакая виртуальная игра получается)) Собирать прибыль с манинга необходимо регулярно (заходить в аккаунт и нажимать кнопочку Collect), иначе майнинг остановится

Регистрация
SunChess вне форума  
Старый Сегодня, 09:51
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.07.2017
Сообщений: 92
Благодарностей: 13
УГ: 1
КП: 0.023
Re: WormMiner - облачный майнинг с бонусом.
4228 MINER за три дня? не верю)
__________________
Обновляемый список BTC, LTC, DOGE кранов ...
ja ja ja вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
millhash.com - облачный майнинг с бонусом canovan25 Список проблемных/неактивных/закрытых программ 16 28.05.2017 15:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар dronibal
Роснефть ОАО | ROSN | РТС-ММВБ | Нефтегазовая отрасль
От dronibal в разделе «Российские эмитенты»
Аватар moskva
Нам и не снилось: Eurostat назвал минимальные зарплаты в Европе
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Denver10
Греция, давай до свидания?
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар sertan74
Canbor - canbor.com
От sertan74 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Максим Быстров
Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.
От Максим Быстров в разделе «Аналитика от компаний»
Аватара нет
Инвесторы избавляются от украинских акций, опасаясь войны
От Sashoua в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
422,194
Тем
488,509
Сообщений
12,158,564

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram