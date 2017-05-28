WormMiner - облачный майнинг с бонусом.

Появился сайтик имитирующий облачный майнинг. Стартовал 08.09.2017.
Из плюшек можно выделить следующее:
1. Дают бонусный сервер за регитсрацию
2. Майнится только биткоин
3. Доходность примерно 0,55% в день
4. Минималка на вывод 0.001 BTC
Основная фишка проекта в том, что покупаются не мощности, а сервера. У серверов разная мощность и потребляют они разное количество электричества, которое оплачивается с баланса (съедает примерно 10% прибыли). Этакая виртуальная игра получается)) Собирать прибыль с манинга необходимо регулярно (заходить в аккаунт и нажимать кнопочку Collect), иначе майнинг остановится
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