Платформа Snovio задействует блокчейн и крауд-коллектинг для генерации лидов

Платформа Snovio видит свою миссию в упрощении процесса поиска потенциальных клиентов и соискателей вакансий и, используя технологию блокчейн и крауд-коллектинг, планирует вывести управление лидогенерацией и сорсингом на новый уровень.
Инновационная технология крауд-коллектинга данных, которая будет использоваться сервисом, основана на принципе децентрализации: база данных будет собираться и обновляться неограниченным числом поставщиков данных (контрибьюторов).
От традиционных централизованных методов подход Snovio отличается тем, что информация собирается без ограничений, из разных источников, доступных публично в социальных сетях или на любом просматриваемом сайте. Как отмечают представители Snovio, существующий метод парсинга в этом отношении отстает, так как собирает данные только в определенных частях веб-страниц или ограничивается отдельными сайтами.
Snovio также будет функционировать как маркетплейс, где заказчик сможет разместить заказ на выполнение поиска агентом. Для этого заказчику достаточно будет указать условия поиска, которые будут записаны в смарт-контракт, и установить награду в токенах SNOV для мотивации агентов. Агент, будучи заинтересованным в получении награды, выполнит поиск с помощью своих инструментов или функциональных возможностей Snovio. После этого заказчик сможет просмотреть поставленные агентом данные в неполном виде, чтобы оценить и принять заказ.
Использование технологии блокчейн и смарт-контрактов при этом обеспечит надежность и безопасность транзакций для каждого участника процесса, а открытый реестр транзакций с данными будет обеспечивать справедливое распределение прибыли для всех поставщиков данных.
Таким образом, Snovio станет своего рода каналом связи между тысячами поставщиков данных и бизнесами, которые ищут качественные контакты для сотрудничества и быстрого закрытия вакансий.
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«Платформа упростит процесс поиска потенциальных клиентов для отдела продаж и соискателей для отдела кадров», —
говорит генеральный директор Snovio Алексей Кратко.
Бета-версия платформы была выпущена в апреле 2017 года, и на сегодняшний день в сервисе доступны следующие функции:
- Проверка email адресов. Функция проверяет электронные адреса на существование и используется для того, чтобы отправка рассылок по спискам получателей имела как можно меньше возвратов.
- Поиск электронных адресов в LinkedIn. Используется для поиска и сохранения электронных адресов и более ценных данных пользователей LinkedIn. Клиент может либо выполнить простой поиск, либо использовать фильтры, чтобы найти только интересующие профили.
- Поиск по домену. Благодаря этой функции пользователи получают доступ к электронным адресам, именам и должностям по домену. Возможен поиск по домену любой компании. Функция будет интересна в целях налаживания партнерских отношений и поиска потенциальных клиентов.
Также сервис имеет расширение для Chrome, которое активно используется для сбора данных в систему и их проверки.
В планах команды Snovio продажа токенов SNOV – на краудсейл будет выставлено 60% от 2,5 млрд подлежащих эмиссии монет. Токенсейл будет считаться успешным при привлечении $5 млн, и завершится при достижении отметки в $15 млн или через месяц после старта кампании.
В будущем держатели токенов смогут воспользоваться ими для оплаты сервисов Snovio. Зарезервировать место в предстоящем токенсейле можно через участие в Snovio White List, который представляет собой особый формат предпродажи токенов. Пресейл стартовал 4 сентября 2017 года и продлится до 2 октября включительно.