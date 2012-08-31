Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,190 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Платформа Snovio задействует блокчейн и крауд-коллектинг для генерации лидов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:35
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,549
Благодарностей: 1,035
УГ: 15
КП: 0.364
подарки
Платформа Snovio задействует блокчейн и крауд-коллектинг для генерации лидов
Платформа Snovio видит свою миссию в упрощении процесса поиска потенциальных клиентов и соискателей вакансий и, используя технологию блокчейн и крауд-коллектинг, планирует вывести управление лидогенерацией и сорсингом на новый уровень.

Инновационная технология крауд-коллектинга данных, которая будет использоваться сервисом, основана на принципе децентрализации: база данных будет собираться и обновляться неограниченным числом поставщиков данных (контрибьюторов).

От традиционных централизованных методов подход Snovio отличается тем, что информация собирается без ограничений, из разных источников, доступных публично в социальных сетях или на любом просматриваемом сайте. Как отмечают представители Snovio, существующий метод парсинга в этом отношении отстает, так как собирает данные только в определенных частях веб-страниц или ограничивается отдельными сайтами.

Snovio также будет функционировать как маркетплейс, где заказчик сможет разместить заказ на выполнение поиска агентом. Для этого заказчику достаточно будет указать условия поиска, которые будут записаны в смарт-контракт, и установить награду в токенах SNOV для мотивации агентов. Агент, будучи заинтересованным в получении награды, выполнит поиск с помощью своих инструментов или функциональных возможностей Snovio. После этого заказчик сможет просмотреть поставленные агентом данные в неполном виде, чтобы оценить и принять заказ.

Использование технологии блокчейн и смарт-контрактов при этом обеспечит надежность и безопасность транзакций для каждого участника процесса, а открытый реестр транзакций с данными будет обеспечивать справедливое распределение прибыли для всех поставщиков данных.

Таким образом, Snovio станет своего рода каналом связи между тысячами поставщиков данных и бизнесами, которые ищут качественные контакты для сотрудничества и быстрого закрытия вакансий.

Цитата:
«Платформа упростит процесс поиска потенциальных клиентов для отдела продаж и соискателей для отдела кадров», —
говорит генеральный директор Snovio Алексей Кратко.

Бета-версия платформы была выпущена в апреле 2017 года, и на сегодняшний день в сервисе доступны следующие функции:
  • Проверка email адресов. Функция проверяет электронные адреса на существование и используется для того, чтобы отправка рассылок по спискам получателей имела как можно меньше возвратов.
  • Поиск электронных адресов в LinkedIn. Используется для поиска и сохранения электронных адресов и более ценных данных пользователей LinkedIn. Клиент может либо выполнить простой поиск, либо использовать фильтры, чтобы найти только интересующие профили.
  • Поиск по домену. Благодаря этой функции пользователи получают доступ к электронным адресам, именам и должностям по домену. Возможен поиск по домену любой компании. Функция будет интересна в целях налаживания партнерских отношений и поиска потенциальных клиентов.

Также сервис имеет расширение для Chrome, которое активно используется для сбора данных в систему и их проверки.

В планах команды Snovio продажа токенов SNOV – на краудсейл будет выставлено 60% от 2,5 млрд подлежащих эмиссии монет. Токенсейл будет считаться успешным при привлечении $5 млн, и завершится при достижении отметки в $15 млн или через месяц после старта кампании.

В будущем держатели токенов смогут воспользоваться ими для оплаты сервисов Snovio. Зарезервировать место в предстоящем токенсейле можно через участие в Snovio White List, который представляет собой особый формат предпродажи токенов. Пресейл стартовал 4 сентября 2017 года и продлится до 2 октября включительно.

__________________
KissskA–ГОРЯЧИЙ БОТ ДЛЯ БЕССОВЕСТНЫХ!+РЕФБЭК!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты,присоединяйтесь
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Япония задействует блокчейн в возобновляемой энергетике Анна Чернобай Новости криптовалют 0 03.09.2017 23:44
Япония задействует блокчейн в сфере госзакупок Анна Чернобай Новости криптовалют 1 02.07.2017 01:00
Платежное подразделение Alibaba задействует блокчейн-технологии pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.01.2017 14:04
Налоговая служба России задействует блокчейн для отмены деклараций clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 5 08.10.2016 22:35
Новая концепция идентификации авиапассажиров задействует технологию блокчейн bizneser Новости криптовалют 1 03.09.2016 00:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Rain1
Бензина в Украине осталось на одну неделю
От Rain1 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар NETWEB-monitor
money-rio2016.ru - Верну рефбек 100%.
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Россия поощряет использование платежных карт «Мир»
От CashToday в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар nlobp
ОАО ПТБ Капитал – ptbcapital.ru
От nlobp в разделе «Список проблемных компаний»
Аватар MonitoringFF
goldgrib.pro - Грибное дело
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
В Skype теперь можно пересылать файлы размером до 300 МБ
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
422,190
Тем
488,505
Сообщений
12,158,257

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram