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[ICO] SWARM - Кооперативная криптовалютная платформа для реальных активов.

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Старый Сегодня, 06:21
#1
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[ICO] SWARM - Кооперативная криптовалютная платформа для реальных активов.



SWARM - Кооперативная криптовалютная платформа для реальных активов. В настоящее время совокупная капитализация криптовалют установила новый исторический рекорд, впервые превысив отметку в $150 млрд. Это инновационный проект который должен помочь криптомиру дорасти до 1 триллиона долларов за счет привлечения реальных активов через средства партнеров Swarm. Платформа полностью децентрализованная, построенная на технологии blockchain.


Основные проблемы которые решает Swarm:

- дать возможность любому начинающему криптоинвестору, легко участвовать в различных криптопроектах и получать прибыль от инвестиций;
- с помощью инфраструктуры созданной swarm собрать на одной платформе криптоинвесторов, экспертов и владельцев проектов с привлекательной экономической базой;
- создание нового альтернативного центра ликвидности для владельцев проектов, которым требуется капитал и взаимодействие с сообществом инвесторов;

Другими словами, Swarm демократизирует доступ к высокодоходным инвестициям в институциональном стиле для мелких инвесторов, принося коллективные инвестиционные активы толпы, которые могут составлять триллионы долларов, для менеджеров прямых инвестиций и хедж-фондов с гораздо меньшим расходы, которые потребуется для управления этими счетами в нынешней финансовой отрасли.

Токены Swarm

С помощью новых токенов ERC20 участники фонда получат доступ к возможностям для использования криптовалют, поддерживаемых активами реального мира. Специалисты фонда по инвестициям обеспечили синдикатные сделки, так что в течение нескольких месяцев любой, где угодно, может инвестировать сколько захочет, используя криптовалюту.

Новая модель SWARM токена имеет 2 уровня (значения).

Первый уровень - это токен утилиты, который позволяет получить доступ к технологии управления SWARM и дает право голоса в сети.

Второй уровень включает в себя множество финансовых возможностей, реализуемых синдикатом партнеров SWARM, который возможно инвестировать через свои собственные приложения SUN (Swarm Utility Network).
Использование сервисов и приложений SWARM уровней происходит в сети SUN. С участников SUN будет взиматься плата, аналогичные торговым рынкам.
Первоначально эти сборы будут выражены в криптовалюте, а именно ETH или BTC, но позже также в токенах SWARM.
Токены SUN могут быть индивидуальными для каждого проекта. Как только сеть SWARM очистит новое приложение, которое будет создано, участники из SUN могут выпускать свои токены (SUN токены) для их применения, против которых они могут повысить свою ликвидность для своих приложений, в конечном счете, как в криптографических, так и в финансовых средствах. Токены SUN могут развиваться в разные версии основанные на более новых функциях или управлении структур. Токены SUN могут выполнять свое собственное управление и надзор со стороны сообщества SWARM.

Команда SWARM

Основная команда состоит из самых квалифицированных специалистов с огромным опытом. Команда Swarm управляла миллиардами долларов активов и построила платформы, которые ежемесячно осуществляют транзакцию на сумму более 25 миллиардов долларов.

Детали ICO

Первичная продажа токенов SWARM стартует 21 сентября и продлится до 22 октября.
Стандартный выпуск токенов: 100 000 000.
Цель продажи токена: 33 000 000 токенов.
Для вкладчиков свыше 50 тыс.долларов действует скидка 25%!
Токены можно будет приобрести на главной сайте Swarm https://swarm.fund/
SWARM был сообществом с самого начала, с продажей токенов в размере 1 млн. Долларов, которые привели в движение целую новую правовую и правительственную структуру. Сегодня к этим прошлым вкладчикам присоединяется новая команда, которая обязалась увеличить с 1 млн. Долларов до 1 триллиона долларов.

Осталось немного времени до начала ИСО и вы еще сможете вступить в этот революционный проект. И я надеюсь данная информация поможет сделать вам правильный выбор. https://swarm.fund/

Автор: https://bitcointalk.org/index.php?ac...ofile;u=934936
Последний раз редактировалось BERKUTcryp; Сегодня в 06:46.
BERKUTcryp вне форума  
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