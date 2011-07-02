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Британка украла мальчишник своего жениха, желая насолить ему за "измены"

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#1
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Британка украла мальчишник своего жениха, желая насолить ему за "измены"


Американское издание New York Post написало про 29-летнюю британку по имени Рэйчел, которая решила насолить своему 27-летнему жениху Крису за его якобы любовные измены и действовала она надо сказать, что довольно необычным способом.

Она просто уговорила Криса доверить именно ей подготовку так называемого "мальчишника" перед их свадьбой - мол я сделаю всё вам по высшему разряду. Ничего не подозревающий Крис согласился, и они хлопнули по рукам. Он обзвонил всех своих друзей и предупредил, чтобы они сдавали бы все деньги на предстоящую поездку на курортную Ибицу в руки его любимой Рэйчел.

Конечно, госпожа Рэйчел без особого труда, смогла собрать с каждого молодого человека по 440 фунтов стерлингов ($580) и в общей сложности у неё в руках оказалось 13 000 фунтов ($17 000), что согласитесь даже для богатой Британии является довольно внушительной суммой денег.

В итоге Рэйчел даже приобрела всей этой группе молодых товарищей состоящей из аж 30 человек авиабилеты, но только не на Ибицу, а на дешевый испанский курорт Магалуф, расположенный на острове Мальорка. Это они смогли выяснить только в аэропорту, куда кстати, их сопровождала Рэйчел. И там она и вручила одному из них (вероятней всего, Крису) всю эту кипу недорогих авиабилетов и постаралась тут же испариться из вида этой веселой компании.

Через какое-то время, осознав, что они сейчас полетят отнюдь не на Ибицу, ребята постарались пере бронировать авиабилеты, а Крис позвонил в отель на Ибице и выяснил, что их там на самом деле никто не ждёт. Правда компания от таких новостей совсем не расстроилась и решила, что раз Магалуф, то значит и полетим туда на наш веселый праздник прощания с холостяцкой жизнью. Так в итоге и поступили. И даже на Магалуфе они "оторвались" по-полной.

А тем временем, несостоявшаяся невеста отключила свой телефон, быстро вернулась в дом, где она жила до этого с Крисом, собрала свои вещи и сбежала в неизвестном направлении. Безусловно, по возращения с Мальорки Крису пришлось идти в полицию и писать заявление о мошенничестве со стороны уже нелюбимой Рэйчел. В настоящий момент её ищет полиция по всей Британии. Ну а друзья жениха теперь называют её в соцсетях "злой коровой" и сожалеют, что некоторым из них пришлось копить на эту поездку по 3-4 месяца, а основная часть суммы попала к ней. Впрочем, Крис говорит, что он рад, что не женился на ней - ведь так подставить могут только реально - настоящие "злые коровы".



Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59b71f1549f7d
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