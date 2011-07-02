OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,906 Благодарностей: 1,423 УГ: 26 КП: 0.204 подарки

Британка украла мальчишник своего жениха, желая насолить ему за "измены"



Американское издание New York Post написало про 29-летнюю британку по имени Рэйчел, которая решила насолить своему 27-летнему жениху Крису за его якобы любовные измены и действовала она надо сказать, что довольно необычным способом.



Она просто уговорила Криса доверить именно ей подготовку так называемого "мальчишника" перед их свадьбой - мол я сделаю всё вам по высшему разряду. Ничего не подозревающий Крис согласился, и они хлопнули по рукам. Он обзвонил всех своих друзей и предупредил, чтобы они сдавали бы все деньги на предстоящую поездку на курортную Ибицу в руки его любимой Рэйчел.



Конечно, госпожа Рэйчел без особого труда, смогла собрать с каждого молодого человека по 440 фунтов стерлингов ($580) и в общей сложности у неё в руках оказалось 13 000 фунтов ($17 000), что согласитесь даже для богатой Британии является довольно внушительной суммой денег.



В итоге Рэйчел даже приобрела всей этой группе молодых товарищей состоящей из аж 30 человек авиабилеты, но только не на Ибицу, а на дешевый испанский курорт Магалуф, расположенный на острове Мальорка. Это они смогли выяснить только в аэропорту, куда кстати, их сопровождала Рэйчел. И там она и вручила одному из них (вероятней всего, Крису) всю эту кипу недорогих авиабилетов и постаралась тут же испариться из вида этой веселой компании.



Через какое-то время, осознав, что они сейчас полетят отнюдь не на Ибицу, ребята постарались пере бронировать авиабилеты, а Крис позвонил в отель на Ибице и выяснил, что их там на самом деле никто не ждёт. Правда компания от таких новостей совсем не расстроилась и решила, что раз Магалуф, то значит и полетим туда на наш веселый праздник прощания с холостяцкой жизнью. Так в итоге и поступили. И даже на Магалуфе они "оторвались" по-полной.



А тем временем, несостоявшаяся невеста отключила свой телефон, быстро вернулась в дом, где она жила до этого с Крисом, собрала свои вещи и сбежала в неизвестном направлении. Безусловно, по возращения с Мальорки Крису пришлось идти в полицию и писать заявление о мошенничестве со стороны уже нелюбимой Рэйчел. В настоящий момент её ищет полиция по всей Британии. Ну а друзья жениха теперь называют её в соцсетях "злой коровой" и сожалеют, что некоторым из них пришлось копить на эту поездку по 3-4 месяца, а основная часть суммы попала к ней. Впрочем, Крис говорит, что он рад, что не женился на ней - ведь так подставить могут только реально - настоящие "злые коровы".







Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b71f1549f7d Американское издание New York Post написало про 29-летнюю британку по имени Рэйчел, которая решила насолить своему 27-летнему жениху Крису за его якобы любовные измены и действовала она надо сказать, что довольно необычным способом.Она просто уговорила Криса доверить именно ей подготовку так называемого "мальчишника" перед их свадьбой - мол я сделаю всё вам по высшему разряду. Ничего не подозревающий Крис согласился, и они хлопнули по рукам. Он обзвонил всех своих друзей и предупредил, чтобы они сдавали бы все деньги на предстоящую поездку на курортную Ибицу в руки его любимой Рэйчел.Конечно, госпожа Рэйчел без особого труда, смогла собрать с каждого молодого человека по 440 фунтов стерлингов ($580) и в общей сложности у неё в руках оказалось 13 000 фунтов ($17 000), что согласитесь даже для богатой Британии является довольно внушительной суммой денег.В итоге Рэйчел даже приобрела всей этой группе молодых товарищей состоящей из аж 30 человек авиабилеты, но только не на Ибицу, а на дешевый испанский курорт Магалуф, расположенный на острове Мальорка. Это они смогли выяснить только в аэропорту, куда кстати, их сопровождала Рэйчел. И там она и вручила одному из них (вероятней всего, Крису) всю эту кипу недорогих авиабилетов и постаралась тут же испариться из вида этой веселой компании.Через какое-то время, осознав, что они сейчас полетят отнюдь не на Ибицу, ребята постарались пере бронировать авиабилеты, а Крис позвонил в отель на Ибице и выяснил, что их там на самом деле никто не ждёт. Правда компания от таких новостей совсем не расстроилась и решила, что раз Магалуф, то значит и полетим туда на наш веселый праздник прощания с холостяцкой жизнью. Так в итоге и поступили. И даже на Магалуфе они "оторвались" по-полной.А тем временем, несостоявшаяся невеста отключила свой телефон, быстро вернулась в дом, где она жила до этого с Крисом, собрала свои вещи и сбежала в неизвестном направлении. Безусловно, по возращения с Мальорки Крису пришлось идти в полицию и писать заявление о мошенничестве со стороны уже нелюбимой Рэйчел. В настоящий момент её ищет полиция по всей Британии. Ну а друзья жениха теперь называют её в соцсетях "злой коровой" и сожалеют, что некоторым из них пришлось копить на эту поездку по 3-4 месяца, а основная часть суммы попала к ней. Впрочем, Крис говорит, что он рад, что не женился на ней - ведь так подставить могут только реально - настоящие "злые коровы".Специально для mmgp.ru

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________