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Хакеры похитили у Японцев более ¥59 миллионов в криптовалюте

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Хакеры похитили у Японцев более ¥59 миллионов в криптовалюте


Хакеры повысили хищения криптовалюты у Японцев на 50 процентов

Правоохранительные органы Японии поделились информацией, что за последние пол года значительно выросли хищения криптовалюты. По статистическим данным полиции в этом году поступило почти 70 тысяч заявлений о хищении средств кибермошенниками. Почти половина всех заявлений относятся к мошенничеству в интернете.

Из всех заявлений выявлено 23 случая кражи криптовалют. По текущему курсу похищено около 59 миллионов йен или более полумиллиона долларов.

Так зафиксирован рост на 50 процентов взлом с удаленных точек и распространения вирусов которые воруют или вымогают криптовалюту. Из полученных заявлений полиция смогла раскрыть менее 10 процентов преступлений. Полиция Японии предупреждает о опасности обращения с криптовалютой и возможности взлома компьютеров с удаленных точек доступа.

Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/za-polgoda-haker...kriptovalyute/
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Метки
криптовалюта
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