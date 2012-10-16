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Запретить майнинг в РФ можно только отключив пользователям интернет

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Запретить майнинг в РФ можно только отключив пользователям интернет


Эксперты цифрового мира поделились мнением о майнинге в РФ

Эксперты поделились множеством мнений, но вот практически все сошлись в одном, что запретить майнинг у себя дома невозможно, так как контролировать такой процесс не представляется возможным. Так аналитик компании Brave New Coin рассказал, что власть не хочет принимать криптовалюты из-за потенциальной потери контроля над денежными потоками и людьми.

Один из основателей BitMEX рассказал , что запрет майнинга ничего не даст, так как единственное, что однозначно может закрыть пути майнинга это отсутствие интернета.

Аналитик Альпари поделился мнением, что все запреты майнинга это пустое сотрясание воздуха. Никто сейчас не вправе контролировать каждый компьютер, да и технически это невозможно, по этому он будет и дальше возможен для всех граждан РФ.

Руководитель и создатель проекта DeCenter рассказал, что варящиеся пельмени и добыча криптовалюты примерно одинаково по опасности. Так же он сравнил майнинговые пулы с коллективными колхозами.

Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/rossijskie-ekspe...yami-na-plite/
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Метки
криптовалюта, россия
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