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Сбербанк рекламирует свои кредитки и платит. Штрафы...



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Дело в том, что ранее в это Управление ФАС обратился с жалобой клиент Сбербанка и как выяснилось, он при получении дебетовой карты, подписывая документы, просто не поставил в соответствующей графе галочку, которая означала бы его согласие на получение рекламы от Сбера. Но сотрудники Сбербанка то ли проигнорировали этот факт, то просто не заметили и некоторое время тому назад прислали на его номер телефона рекламное смс-сообщение, что он де может оформить через сервис "Сбербанк-Онлайн" предодобренную "золотую" кредитку с лимитом на 29 тысяч рублей и под 26% годовых со льготным периодом в 50 дней (0%).



Соответственно, клиент этого госбанка обратился в Свердловское отделение ФАС за помощью, поскольку хорошо помнил, что разрешения он своего на подобные смс-рассылки не давал, а значит теперь они будут поступать к нему постоянно, но они ему без всякого интереса, а только отвлекают своим лишним вниманием к ним. И скорее всего, гражданин сначала потребовал сам Сбербанк не присылать ему смс-рекламу, но видимо особого понимания он там не нашёл и тогда направился с жалобой в ФАС.



Антимонопольщики напомнили Сбербанку, что по закону "O рекламе" рассылать подобного рода рекламные объявления банк может только, получив на то письменное согласие от клиента, однако Сбербанку нечем было парировать - никакого документа подтверждающего это клиентское согласие он предоставить в ФАС не смог.



В итоге ФАС признала банк виновным в совершении административного нарушения и выписала ему штраф на 100 000 рублей. Чуть позднее штраф был оплачен и банк выслал в ФАС копию платежного поручения в качестве подтверждения оплаты.



Напоминаем, что желающие могут пойти точно таким путем, если вас скажем сильно мучают незаконные смс-рассылки с рекламой - нужно только зайти в соответствующий раздел вашей региональной ФАС и оставить там свою жалобу. ФАС должен принять меры воздействия, если вы реально правы.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b701f8eaf19 На сайте Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Свердловской области, в разделе "Новости" от 11 сентября с.г. появилось сообщение, где говорится, что Сбербанк заплатил 100 000 рублей в Федеральный бюжет страны в качестве штрафа фактически за свою неконтролируемую рекламу. Конечно, для такого гиганта как Сбер эта сумма совсем несущественная, однако здесь важно понять за что она была уплачена государству, поскольку прецедент был создан и руководство местного Сбербанка не отказалось платить, а значит и остальные недовольные Сбером клиенты могут пойти тем же путем.Дело в том, что ранее в это Управление ФАС обратился с жалобой клиент Сбербанка и как выяснилось, он при получении дебетовой карты, подписывая документы, просто не поставил в соответствующей графе галочку, которая означала бы его согласие на получение рекламы от Сбера. Но сотрудники Сбербанка то ли проигнорировали этот факт, то просто не заметили и некоторое время тому назад прислали на его номер телефона рекламное смс-сообщение, что он де может оформить через сервис "Сбербанк-Онлайн" предодобренную "золотую" кредитку с лимитом на 29 тысяч рублей и под 26% годовых со льготным периодом в 50 дней (0%).Соответственно, клиент этого госбанка обратился в Свердловское отделение ФАС за помощью, поскольку хорошо помнил, что разрешения он своего на подобные смс-рассылки не давал, а значит теперь они будут поступать к нему постоянно, но они ему без всякого интереса, а только отвлекают своим лишним вниманием к ним. И скорее всего, гражданин сначала потребовал сам Сбербанк не присылать ему смс-рекламу, но видимо особого понимания он там не нашёл и тогда направился с жалобой в ФАС.Антимонопольщики напомнили Сбербанку, что по закону "O рекламе" рассылать подобного рода рекламные объявления банк может только, получив на то письменное согласие от клиента, однако Сбербанку нечем было парировать - никакого документа подтверждающего это клиентское согласие он предоставить в ФАС не смог.В итоге ФАС признала банк виновным в совершении административного нарушения и выписала ему штраф на 100 000 рублей. Чуть позднее штраф был оплачен и банк выслал в ФАС копию платежного поручения в качестве подтверждения оплаты.Напоминаем, что желающие могут пойти точно таким путем, если вас скажем сильно мучают незаконные смс-рассылки с рекламой - нужно только зайти в соответствующий раздел вашей региональной ФАС и оставить там свою жалобу. ФАС должен принять меры воздействия, если вы реально правы.Специально для mmgp.ru

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