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К 2022 году Mercedes-Benz выпустит электрические версии каждого автомобиля

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К 2022 году Mercedes-Benz выпустит электрические версии каждого автомобиля
Главный исполнительный директор немецкого производителя автомобилей Daimler Dieter Zetsche в понедельник заявил, что Mercedes-Benz выпустит электрические версии почти всех своих авто к 2022 году. А собственный бренд Smart City будет использовать исключительно электрическую тягу.



В день инвесторов в Зиндельфингене, Германия, Daimler рассказал о планах выпустить по меньшей мере 50 электрифицированных версий автомобилей Mercedes-Benz, включая как гибридные, так и полностью электрические транспортные средства.

Поскольку электромобили менее прибыльные, чем топливные транспортные средства, Daimler поставил перед собой амбициозную цель по сбережению денег. План компании под названием «Fit for Leadership 4.0» предусматривает экономию 4 млрд евро ($4.8 млрд).

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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