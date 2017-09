Lonsdayl Премиум



К 2022 году Mercedes-Benz выпустит электрические версии каждого автомобиля







В день инвесторов в Зиндельфингене, Германия, Daimler рассказал о планах выпустить по меньшей мере 50 электрифицированных версий автомобилей Mercedes-Benz, включая как гибридные, так и полностью электрические транспортные средства.



Поскольку электромобили менее прибыльные, чем топливные транспортные средства, Daimler поставил перед собой амбициозную цель по сбережению денег. План компании под названием «Fit for Leadership 4.0» предусматривает экономию 4 млрд евро ($4.8 млрд).



