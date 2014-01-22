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Debit Coin DВС, ICO в сентябре 2017

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Старый Сегодня, 01:09
#1
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 263
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КП: 0.613
Debit Coin DВС, ICO в сентябре 2017
Добрый день!
Я не создатель новой криптовалюты и не имею отношения к её создателям, но

20.08.2017 в 11.59 по GMT закончен 4й период тестовых продаж 5 000 000 (пяти миллионов) DEBIT Coin. Всего в оплату монет поступила сумма в размере $3 766 617.

Стоимость монеты согласно формуле распределения составила - $3 766 617 / 5 000 000 = $0.7533234. Полный отчёт по сделкам будет доступен на странице продаж в ближайшее время.

Совсем скоро будет объявлена дата ICO, WhitePaper, Преимущества для Инвесторов и Дорожная карта проекта.

Постараюсь держать в курсе событий и поддерживать актуальность темы.
skizhuk на форуме  
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