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Motorola присоединится к программе Android One

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Motorola присоединится к программе Android One

До недавнего времени в рамках программы Android One выходили только бюджетные смартфоны для развивающихся рынков. Все они были аппаратами начального уровня с весьма скромными характеристиками. Нарушил эту традицию недавно представленный Xiaomi Mi A1. Всего за $230 компания Xiaomi предлагает «чистую» версию Android, флагманскую двойную камеру, неплохие характеристики и цельнометаллический корпус. Как стало известно, похожее устройство планирует выпустить и Motorola.

По данным известного инсайдера Эвана Бласса, в скором времени будет представлена специальная версия недавно анонсированного Moto X4. Он также опубликовал изображение смартфона, на задней стороне которого красуется надпись «Android One».


Если появление смартфона от Xiaomi на «чистой» версии Android было знаковым событием, так как фирменная прошивка MIUI кардинально отличается от того, что предлагает Google, то выход Moto X4 в рамках программы Android One является весьма спорным решением. Аппарат и так поставляется с практически «чистой» версией Android без сторонних надстроек со стороны производителя. Смартфон лишь поддерживает несколько фирменных функций Moto, которые можно отключить в настройках.

О сроках выхода специальной версии Moto X4 ничего не сообщается.

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