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Zoox ведет переговоры с SoftBank о финансировании беспилотных авто

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Zoox ведет переговоры с SoftBank о финансировании беспилотных авто

Стартап Zoox ведет переговоры с японской инвестиционной фирмой SoftBank, чтобы привлечь значительное финансирование. Пока что договоренности находятся на ранних стадиях и конечного результата нет. Стартап также ведет переговоры с другими потенциальными инвесторами, имена которых не раскрываются.

В настоящее время Zoox имеет рыночную стоимость более 1,5 миллиарда долларов и ранее привлекал капитал у Draper Fisher Jurvetson, Lux Capital и других. Axios сообщает, что переговоры с SoftBank ведутся о сумме в диапазоне от 3 до 4 миллиардов долларов.

Создание транспортных средств - капиталоемкий бизнес, поэтому неудивительно, что Zoox будет искать дополнительное финансирование. А Vision Fund фирмы SoftBank имеет около 100 миллиардов долларов для инвестиций, поэтому команда ищет возможности заполучить часть из них.

Zoox создает беспилотные автомобили и делится небольшими подробностями о своих планах. Известно, что группа исследовала возможность создания Uber-подобного сервиса. Гонка по созданию беспилотных авто в самом разгаре. Uber и Waymo относятся к числу многих компаний, которые создают прототипы.

Zoox был основан в 2014 году Джесси Левинсоном и Тимом Кентли-Клэем. Стартап, расположенный в Менло-Парк нанимает себе в штат сотрудников таких компаний, как Tesla, Alphabet и Apple.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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