Samsung осваивает 11-нм техпроцесс для устройств среднего класса

Компания Samsung объявила о планах по переходу на новый 11-нм техпроцесс FinFET для будущих чипов. Южнокорейский гигант заявляет, что новый 11LPP-процесс обладает низким энергопотреблением и обеспечивает прирост производительности до 15% по сравнению с процессорами, выполненными по технологии 14LPP. Последние используются в некоторых моделях смартфонов серий A и J 2017 года. Ко всему прочему, построенные по 11-нм техпроцессу чипсеты будут на 10% компактнее, чем их аналоги, созданные по 14-нм техпроцессу. При этом компании удалось сохранить энергопотребление на том же уровне.
«Samsung добавила 11-нм процесс в нашу "дорожную карту", чтобы предложить расширенные возможности для различных способов применения. Благодаря этому Samsung завершила комплексную "дорожную карту" процесса от 14 до 11 нм, 10 нм, 8 нм и 7 нм на следующие три года», — рассказал Райан Ли, вице-президент и руководитель отдела по маркетингу Samsung Electronics.
Ожидается, что Samsung будет готова к массовому производству компонентов с использованием 11-нм техпроцесса к началу следующего года. Это значит, что смартфоны линеек A и J 2018 году будут оснащаться процессорами, выполненными уже по этой технологии.
Samsung также подтвердила, что разработка технологии производства чипсетов по 7-нм техпроцессу LPP EUV с применением фотолитография в глубоком ультрафиолете проходит без каких-либо задержек. Производство таких чипов начнётся во втором квартале 2018 года.
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