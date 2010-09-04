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ФГВФЛ продал активы 39 банков почти на 100 миллионов

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ФГВФЛ продал активы 39 банков почти на 100 миллионов



На прошлой неделе активы 39 банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, были реализованы на общую сумму 99,57 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Как отмечается, из них на 28,72 млн грн состоялись аукционы по реализации прав требований по кредитам, на 70,13 млн грн — по продаже основных средств.

Кроме того, 0,37 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков.

Остальная сумма — 0,35 млн грн — полученная от реализации других активов.

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банк, новости
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