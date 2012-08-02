Акции Tesla выросли на 6%после анонса следующего поколения суперзарядок

Акции Tesla быстро начали расти после анонса следующего поколения суперзарядок, которые заполонят крупные города.
В понедельник акции выросли на 5,91% до $ 363,69
поскольку компания предложила эффективное решение проблемы городским жителям с зарядкой автомобилей. В крупных городских центрах редко кто владеет гаражом, поэтому люди нуждаются в платформах для ночной зарядки. Производитель электромобилей запустит новые зарядные станции в Бостоне и Чикаго.
В пресс-релизе Tesla написала:
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«Суперзарядные станции будут размещены во всех удобных городских местах, включая зоны возле торговых центров, супермаркетов, районов в центре. Клиенты смогут легко ставить автомобиль на зарядку во время шопинга или выполнения поручений».
Согласно релизу, новые зарядные станции будут заряжать автомобиль Tesla всего за 45-50 минут. Также был переработан дизайн станции — она станет более тонкой по сравнению со старыми моделями, которые расположены вдоль автострад страны.
Компания Tesla также объявила обновление программного обеспечения, которое позволяет увеличить проезжаемую дистанцию (инициатива вызвана нашествием урагана Ирмы). Как правило, чтобы открыть полную емкость батареи, клиенты должны купить доступ к полному объему аккумулятора, но сейчас Tesla сделала это бесплатно, чтобы спасти людей от грядущей бури.
Включая сегодняшний рост, акции Tesla выросли на 67,92%
с начала 2017 года.
Перевод специально для mmgp.ru
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