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Volkswagen вложит $23 млрд., чтобы создать электрические аналоги своих авто

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Volkswagen вложит $23 млрд., чтобы создать электрические аналоги своих авто

Volkswagen объявил о намерении электрифицировать весь спектр предлагаемых компанией автомобилей: к 2030 году автопроизводитель предоставит либо гибридную, либо электрическую версию каждой из своих 300 моделей.

VW не первый, кто сделал такие заявления. Mercedes-Benz объявил, что собирается сделать то же самое к 2022 году. Но диапазон автомобилей Volkswagen Group больше, чем у Mercedes-Benz, что делает задачу более значительной.

К 2025 году Volkswagen планирует предложить 80 новых электромобилей по всей своей группе и суббрендам, среди которых Audi, Bentley, Bugatti и сам бренд Volkswagen. VW взяла на себя обязательство израсходовать почти 23 миллиарда долларов США на то, чтобы претворить данный план в жизнь, а также заявила, что выделит более 55 миллиардов долларов на покупку батарей, чтобы обеспечить ими автомобили.

Данная новость появилась после того, как Китай заявил, что будет постепенно выводить из производства и эксплуатации транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания, присоединившись к обязательствам, взятым на себя Соединенными Штатами и Францией.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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