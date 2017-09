bizneser Топ Мастер

Япония готова продать акции Japan Post на $12 млрд



Сообщается, что при наличии высокого спроса Министерство финансов Японии готово продать 990,1 млн. акций холдинговой компании Japan Post, в том числе и дополнительные акции.



В результате, стоимость данного пакета акций из расчета данных при закрытии торгов в понедельник, может достигнуть $12 млрд.



Отмечается, что 731,2 млн. акций будет продано в Японии, еще 182,8 млн. бумаг – за рубежом. Помимо этого власти могут выставить на продажу еще и 60,9 млн. дополнительных акций на внутреннем рынке, а также 15,2 млн. – за пределами Японии.



Окончательно цену размещения определят 25 сентября, а это почти через два года после того, как акции Japan Post, а также ее банковского и страхового подразделений, были размещены на бирже.



Известно также, что основная часть указанных акций будет продана индивидуальным инвесторам. Такое решение правительства объясняется расчетом на то, что индивидуальные инвесторы, вероятнее всего, оставят без внимания отставание акций от роста рынка в целом и опасения в отношении Северной Кореи.



Источники агентства Bloomberg рассказали, что на этой неделе брокеры, в том числе глобальные координаторы Daiwa Securities Group Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Nomura Holdings Inc., запустят телевизионную рекламную кампанию.



