BIT 24 DAILY TRADING COMPANY - bit24daily.com

Старт проекта: 11.09.2017
BIT 24 DAILY TRADING COMPANY: РЕГИСТРАЦИЯ
Особенности:
- Язык сайта: EN
- Принимают: BitCoin [BTC], LiteCoin [LTC - Будет добавлена в течении нескольких дней]
- Выплаты: Мгновенно
- Реферальный план: 3%-2%
- Комиссии на вывод: 0%
- Минимальный депозит: 0.001 BTC
- Минимальный вывод: 0.0005 BTC
- Возврат депозита: Включен в выплаты
Инвест планы:
- 24.00% Ежедневно в течении 5 дней до 120% [от 0.001 до 5 BTC]
- 27.00% Ежедневно в течении 5 дней до 135% [от 5.001 до 10 BTC]
- 30.00% Ежедневно в течении 5 дней до 150% [от 10.0001 до 100 BTC]
Депозит:
Транзакция: 0.15 BTC = 627.31 USD | Посмотреть
Дата: 2017-09-11 20:05:03