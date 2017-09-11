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BIT 24 DAILY TRADING COMPANY - bit24daily.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:22
#1
Мастер
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.08.2014
Сообщений: 2,317
Благодарностей: 1,129
УГ: 108
КП: 0.162
подарки
BIT 24 DAILY TRADING COMPANY - bit24daily.com
Старт проекта: 11.09.2017



BIT 24 DAILY TRADING COMPANY: РЕГИСТРАЦИЯ

Особенности:
- Язык сайта: EN
- Принимают: BitCoin [BTC], LiteCoin [LTC - Будет добавлена в течении нескольких дней]
- Выплаты: Мгновенно
- Реферальный план: 3%-2%
- Комиссии на вывод: 0%
- Минимальный депозит: 0.001 BTC
- Минимальный вывод: 0.0005 BTC
- Возврат депозита: Включен в выплаты

Инвест планы:
- 24.00% Ежедневно в течении 5 дней до 120% [от 0.001 до 5 BTC]
- 27.00% Ежедневно в течении 5 дней до 135% [от 5.001 до 10 BTC]
- 30.00% Ежедневно в течении 5 дней до 150% [от 10.0001 до 100 BTC]

Депозит:
Транзакция: 0.15 BTC = 627.31 USD | Посмотреть
Дата: 2017-09-11 20:05:03
__________________
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ПРОДОЛЖЕНИЕ > CryptoMonitor
stinger1985 на форуме  
Старый Сегодня, 01:23
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Netherlands, Amsterdam.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.06.2016
Сообщений: 435
Благодарностей: 200
УГ: 11
КП: 0.209
подарки
Re: BIT 24 DAILY TRADING COMPANY - bit24daily.com
Гибридный биточник. Админы обещают добавить лайты. Таких планов давно не было думаю круг однозначно будет, пойду трясти кошель.
Licky на форуме  
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