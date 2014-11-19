Bain Capital и SK Hynix предлагают $22 млрд за бизнес Toshiba по производству чипов

Американский инвестиционный фонд Bain Capital совместно с южнокорейским производителем чипов SK Hynix выступил с предложением о покупке компании Toshiba Corps, которое специализируется на производстве чипов памяти за 2,4 трлн иен (22,3 млрд долларов)
, в том числе об инвестициях 200 млрд иен в инфраструктуру компании.
Предложение консорциума, возглавляемое частной акционерной компании, южнокорейским производителем чипов, а также японскими инвесторами, стало выше первоначального предложения (1,94 трлн иен), согласно источникам, пожелавшие остаться анонимными, поскольку переговоры имели конфиденциальный характер.
Представители Bain, SK Hynix, Toshiba пока отказываются комментировать подробности переговоров по сделке.
Western Digital Corp, которая являлась частью конкурирующего Bain на заключительном этапе переговоров с Toshiba, пересмотрела свое предложение. Было неясно, каково было их предложение, но источники ранее говорили, что компания предлагает около 1,9 триллиона иен.
Toshiba отчаянно пытается продать подразделение по производству чипов, и покрывают миллиарды обязательств на подразделение британской атомной электростанции в США Westinghouse Electric, которое в 2016 году компания приобрела за 5,4 млрд долларов. На прошлой неделе Toshiba заявил, что рассматривает три конкурирующих покупателя, включая тайваньский Hon Hai, также известной как Foxconn.
Bain будет иметь 49,9% в бизнесе, в то время как Toshiba будет иметь 40%, а японские фирмы будут иметь около 10,1%
,- сообщили источники.
Специально для MMGP.RU