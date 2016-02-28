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Рецидивисты вымогали ₽2,5 млн у криптовалютного трейдера

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Рецидивисты вымогали ₽2,5 млн у криптовалютного трейдера


Злоумышленники вымогали у криптовалютного трейдера за нарушение закона 2,5 млн рублей

В УВД Тулы поступило заявление от местного жителя 26 лет который попался на удочку злоумышленников. Гражданин торгует криптовалютой и в частности биткоином на бирже.

Бывшие зеки снова пошли по пути мошенничества и получив информацию, что человек торгует биткоином на криптобирже начали вымогать у него деньги. Двое злоумышленников вторглись в квартиру криптовалютного трейдера и начали угрожать сообщить в полицию о незаконных операциях с криптовалютой. Угрозы чередовались с вымогательством двух с половиной миллионов рублей.

Трейдер отдал все деньги которые были на тот момент в квартире, это около 400 000 рублей и золото. Так же он пообещал еще вывести криптовалюту с биржи и отдать остальное в ближайшие два дня.

После ухода злоумышленников трейдер обратился в полицию и при передачи второй половины средств мошенники были задержаны. В то же время полиция никак не отреагировала на деятельность трейдера.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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Метки
биткоин, криптовалюта
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