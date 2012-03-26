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Fxcryptotrade-Fxcryptotrade.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 22:42
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 34,303
Благодарностей: 4,042
УГ: 3
КП: 0.480
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Fxcryptotrade-Fxcryptotrade.com
Fxcryptotrade-Fxcryptotrade.com

Старт 11.09.2017

Я не являюсь админом данного проекта.

гугл перевод
Цитата:
Присоединитесь к Fxcryptotrade.com, чтобы Доступ Заработал Ежедневно от иностранной Валюты и Cryptocurrency Торгует forex-crypto ТОРГОВЛЯ, - независимая частная инвестиционная фирма, готовая разделить их опыт с вами, с годами профессиональной торговли опытные на всемирном рынке, наш технический аналитик и инженеры развили уникальное программное обеспечение, которое может выполнять быструю торговлю в низком риске и с превосходной точностью. Мы посвящены поставке гибкого, прямо вкладывая капитал опыт-онлайн- и после. Добро пожаловать в forex-crypto ТОРГОВЛЯ, где мы помещаем вас в центр всего, что мы делаем.
Инвестиционный план 1:
2.5% ежедневно пожизненно
$20 - $1999

Инвестиционный план 2:
3% ежедневно пожизненно
$2000 - $4999

Инвестиционный план 3:
3.5% ежедневно пожизненно
$5,000 - $50,000

Технические данные
Organisation: WhoisGuard, Inc.
Registrar: NAMECHEAP INC
Target : ns2.x4b.net
Org : "Rage4 Networks Limited"
Country: Great Britain

Платежные системы:
Принимает: BTC,PM,Pyaza,Payeer
Минимальный вклад - 20$
Максимальный вклад-4999$
Выплаты: инстант
Реферальная программа
Level 1 Ref:
6%-7%-9%
Level 2 Ref:
3%-4%-5%
Level 3 Ref:
1%-1%-1%

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Депозит:

The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2631114->U14097781. Memo: Shopping Cart Payment. E-Wallet Fund 200.00 myinvestblog.. Date: 19:23 11.09.17. Batch: 187916670.
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Старый Вчера, 23:27
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 42
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 12,672
Благодарностей: 12,293
УГ: 58
КП: 0.239
подарки
награды Нострадамус 
Re: Fxcryptotrade-Fxcryptotrade.com
Цитата:
ShadowScripts License Validator

Programs that use ShadowScripts as their software and support provider are secure and ran by serious administrators. To ensure a program is using the ShadowScripts services you can run a validation check on the domain name below.
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The domain fxcryptotrade.com has a valid license
Шадоу скрипт тут. А вот , кто админ - скамерок , который кинул всех или норм админ - вот дилемма
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