Биткоин-краны - реально ли собрать инвестицию?

Криптовалюты с каждым днем набирают больше популярности, может быть в реальной жизни о них не все знают, но уже абстрагироваться совсем не возможно, так как уже и в новостях упоминают рост Bitcoin и простой обыватель рано или поздно поинтересуется, а что это такое. И конечно же тоже захочется добывать криптовалюту, ведь это неплохая инвестиция с постоянным ростом и доступный метод заработка. В то же время начинающий инвестор в криптовалюту сталкивается с трудностями: майнить цифровые валюты довольно проблематично. Оборудование дорогостоящее и неизвестно когда себя окупит, тогда как хочется зарабатывать без вложений
. Но есть и решение: можно использовать в начале краны криптовалют. Что это такое? Какие краны существуют? Стоит ли этим заниматься? Можно ли без вложений заработать?
Постараемся разобраться во всех этих вопросах.
Что собой представляет кран по сбору криптовалюты?
Цель Bitcoin faucet или крана криптовалюты была изначально способствовать популяризации в целом цифрового золота, реклама говорила о возможностях для майнера и трейдера, о том где и какие кошельки заводить, и конечно же предоставляли небольшой бонус после ввода Captcha (кода), чтоб так сказать попробовать. В дальнейшем краны стали более популярными и на них начали зарабатывать и владельцы сайтов, размещая на нем рекламу и скрипт, в дальнейшем распределяя доход с рекламы между посетителями ресурса. Вы конечно спросите: в чем выгода у владельцев кранов делиться с пользователями? Именно реклама толчок всего движения по криптовалютам - и если вы заглянете на один из популярных кранов, то увидите, что они все обвешаны рекламой. И чем больше рекламы, тем больше будут по ней кликать и даже «мусорный» трафик будет приносить доход. Пользователи могут начать с нуля, владелец ресурса получает прибыль, рекламодатели с посетителями – все с доходом и довольны.
В основном собирают Bitcoin, хотя есть краны и по DogeCoin и LiteCoin, но они гораздо меньше по стоимости, поэтому их нужно собирать еще дольше.
Существуют также разные краны
: дискретные
(награда по времени, раз в минуту, 5 минут, час, и так далее обычно до суток, как удобно владельцу крана) и накопительные
(сумма награды растет и ее в определенный момент можно зафиксировать, сумма автоматически упадет в кошелек, затем начнется новый сбор).
Принцип работы крана для добычи криптовалюты не сложен: создается сайт, где размещается разная реклама, вы смотрите эту рекламу и получаете за просмотр сатоши (единицу измерения Bitcoin, по аналогии центов в долларе США, только в очень малом количестве), только нужно для получения вводить цифры или слова в нужное окошка, либо поиграть в простую игру. В 1BTC входит 100 млн. сатоши, а за один просмотр рекламы вы можете получить от 100 до 1000 сатоши. Зависит от самого крана, популярности ресурса и т.д. К примеру, сейчас биткоин стоит 4200 долларов США, то есть за один просмотр 0,00001BTC или 0,042 доллара США и это при том, что не все платят 1000 сатоши. Обычно эта сумма меньше бывает. То есть вы должны понимать, что миллион сразу не заработать и даже за месяц. Нужно, так сказать, «набивать руку».
Реальность сборов
Казалось бы, что сложного в собирании сатоши: кнопку нажал, вбил капчу и получил свое вознаграждение и так раз за разом. В реальности собирать сатоши мега сложно и тяжело
, но не потому что это какой-то особенно сложный труд, а потому что в первую очередь это нудно и терпения многим просто не хватает. Тот кто хочет добывать криптовалюту таким образом, должны понимать что нужно сидеть постоянно за компьютером и собирать и собирать, чтоб суметь что-нибудь вывести, а это очень монотонно.
Часто сама встречала мнение, что сатоши с кранов не стоят потраченного времени, возможно это и так, но если вы готовы себя испытать и надеетесь достичь цели, пробуйте, тем более не всегда есть другие варианты заработать BTC.
Постепенно подходим к вопросу: насколько краны выгодны?
И для владельца крана выгодно и для сборщика сатоши, но вот какие пропорции выгоды, тут надо разобраться.
Исходя из того, что криптовалюту можно очень мелко дробить на сатоши, краны и стали такими популярными.
Для хозяев кранов
ресурс очень выгоден, даже при отчислениях своим пользователям заявленного вознаграждения их траты не больше, чем траты на рекламу в странах третьего мира, а получает он больше, чем отдает, при этом вы вбиваете капчу и тратите время, а он нет.К тому же некоторые владельцы кранов хитрят: создают сложности по сбору для начинающего собирателя.
Для обычных пользователей:
это монотонная и требующая колоссальной силы воли работа, если она у вас присутствует, то при сборе сатоши от 4 до 6 часов в день можно собирать до 150 долларов США в месяц
, и это при том, что может быть и больше, так как курс BTC постоянно растет. Есть уникальные люди, кто может дойти и до 300USD, но так долго не сможет продолжаться, так как в таком тяжелом режиме месяц мало кто может выдержать. НО, если вы только начинаете собирать, то не надейтесь, что у вас получится собрать большую сумму
, чтоб еще и жить с нее, возможно будет только небольшим дополнительным доходом и начальным стартовым капиталом.
Но собирать можно не только в ручную, уже усложняют сбор, чтоб собирать больше: существуют скрипты для сбора
, например бесплатный от faucetbox, есть платные, но они довольно дорогостоящие, как для такого вида заработка (находила стоимость около 2BTC), при дневном заработке по нему в 50 долларов США. Также можно скрипт написать, но это тоже не дешевое удовольствие.
Также нужно еще обращать внимание, куда выводите в дальнейшем вознаграждение, чтоб не было заминок и лишних расходов, например, если выводите крипту с Coinbase, то надо заплатить комиссию 50000 сатош за 1 транзакцию – по мелочи это не рационально, а, например, для кранов faucethub подходят только кошельки faucethub.io.
Конечно, хотелось чтобы краны платили 10000 сатоши, но подобное очень редко и как правило есть какой-то подвох, в виде нереально долгого вывода. Те краны, что на самом деле платят, не будут раздавать такие суммы и на стадии освоения, чтоб собрать 1 BTC, вам придется не один месяц работать, не покладая рук и глаз.
Если вас все-таки заинтересовал этот вид заработка, то рекомендую по возможности выводить свои заработанные сатоши, так как некоторые краны имеют свойство усыхать и забывать о возврате ваших накоплений. Возможно скоро Биткоин еще вырастет в цене
.
Как вы видите, для того чтоб собрать инвестицию в криптовалюте, нужно изрядно потрудиться, и если у вас заработок больше, чем вы можете заработать на работе с кранами, то достаточно собирать сатоши просто в свободное от работы время, немного, но будет на карманные расходы. Успехов во всех начинаниях.
Автор: ГераЯ
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