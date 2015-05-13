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Биржа Binance ограничивает доступ из Китая

Недавнее приостановление Китаем деятельность ICO создало довольно большое количество проблем для некоторых криптовалютных бирж. В соответствии с новыми руководящими принципами, различные ICO должны будут возмещать средства клиентам, проживающих в Китае. Это также означает, что в ближайшие недели их работа будет приостановлена по выдаче ICO-маркеров.



Binance, одна из растущих бирж Азии, в ближайшее время введет некоторые большие изменения. Это будет очень интересное решение, запрещающее всем китайским IP торговать на бирже



Поддержка бизнеса является ключевым для китайских криптовалютных бирж. Это особенно касается любой биржи, которая может быть под прицелом Народного банка Китая в связи с недавним запретом на деятельность ICO и торговлю маркерами. Ходили слухи, что Binance является одной из 60 бирж, которая попадает под радар НБК. Вопрос состоит в том, будут ли какие-либо последствия для этой биржи, хотя предстоящие изменения, несомненно будет свидетельствовать о том, что они являются очень значительными.



В недавнем обновлении Zendesk, Binance заявил о некоторых изменениях. Во-первых, несколько маркеров ICO больше не будут торговаться на бирже. Они будут удалены по требованию НБК. Приятно видеть, что компания выполняет все поставленные просьбы в кратчайшие сроки. Никто не хочет вызвать гнев китайских чиновников в столь неспокойные времена.



В настоящее время пользователи Binance будут иметь возможность снять существующие балансы монет. Каждый пользователь, который владеет маркерами HCC, LLTC, ELC, BTN и YOYO могут получить их в ближайшие недели. Все вышеупомянутые ICO все еще должны объявить о своих планах по возврату средств своим инвесторам. Будет интересно узнать, как это будет происходить. С учетом этого нового «правила», касающегося возврату средств, будущее ICO в Китае на данный момент выглядит довольно мрачным. Однако в настоящее время разрабатывается соответствующее регулирование.



Кроме того, несколько дней назад Binance провела крупную модернизацию своей платформы. Несмотря на то, что некоторые сбои в работе были вызваны из-за технического обслуживания, на сегодняшний день биржа работает исправно.Не ясно, были ли внесены какие-либо изменения по конфиденциальности и по борьбе с отмыванием денег, однако на данном этапе это не представляется возможным. В конце концов, насколько мы знаем биржа не имеет проблем. Запланированное отключение также позволяет отключить торговлю вышеупомянутыми маркерами ICO и внести еще некоторые существенные изменения.



Возможно, самым большим потрясением является то, что Binance не позволит китайским пользователям торговать на бирже. Фактически все IP-адреса, поступающие из Китая, теперь запрещены. Китайские пользователи по-прежнему могут получить доступ к центру поддержки и произвести вывод средств, но депозиты и проведение сделок уже невозможны. Это довольно интересное решение для компании, зарегистрированной в Гонконге, хотя компания не ожидает, что все это изменится.



Binance заверяет, что их 82,5% клиентов находятся за пределами Китая. Это свидетельствует о том, что китайские пользователи являются меньшинством. Если исключить их участие в любой биржевой деятельности, это позволит Binance уйти от дальнейшего контроля со стороны НБК. Биржа также планирует добавить 5 западных криптовалют в ближайшие недели или месяцы.



Перевод специально для MMGP.RU



Недавнее приостановление Китаем деятельность ICO создало довольно большое количество проблем для некоторых криптовалютных бирж. В соответствии с новыми руководящими принципами, различные ICO должны будут возмещать средства клиентам, проживающих в Китае. Это также означает, что в ближайшие недели их работа будет приостановлена по выдаче ICO-маркеров.Binance, одна из растущих бирж Азии, в ближайшее время введет некоторые большие изменения. Это будет очень интересное решение, запрещающее всем китайским IP торговать на биржеПоддержка бизнеса является ключевым для китайских криптовалютных бирж. Это особенно касается любой биржи, которая может быть под прицелом Народного банка Китая в связи с недавним запретом на деятельность ICO и торговлю маркерами. Ходили слухи, что Binance является одной из 60 бирж, которая попадает под радар НБК. Вопрос состоит в том, будут ли какие-либо последствия для этой биржи, хотя предстоящие изменения, несомненно будет свидетельствовать о том, что они являются очень значительными.В недавнем обновлении Zendesk, Binance заявил о некоторых изменениях. Во-первых, несколько маркеров ICO больше не будут торговаться на бирже. Они будут удалены по требованию НБК. Приятно видеть, что компания выполняет все поставленные просьбы в кратчайшие сроки. Никто не хочет вызвать гнев китайских чиновников в столь неспокойные времена.В настоящее время пользователи Binance будут иметь возможность снять существующие балансы монет. Каждый пользователь, который владеет маркерами HCC, LLTC, ELC, BTN и YOYO могут получить их в ближайшие недели. Все вышеупомянутые ICO все еще должны объявить о своих планах по возврату средств своим инвесторам. Будет интересно узнать, как это будет происходить. С учетом этого нового «правила», касающегося возврату средств, будущее ICO в Китае на данный момент выглядит довольно мрачным. Однако в настоящее время разрабатывается соответствующее регулирование.Кроме того, несколько дней назад Binance провела крупную модернизацию своей платформы. Несмотря на то, что некоторые сбои в работе были вызваны из-за технического обслуживания, на сегодняшний день биржа работает исправно.Не ясно, были ли внесены какие-либо изменения по конфиденциальности и по борьбе с отмыванием денег, однако на данном этапе это не представляется возможным. В конце концов, насколько мы знаем биржа не имеет проблем. Запланированное отключение также позволяет отключить торговлю вышеупомянутыми маркерами ICO и внести еще некоторые существенные изменения.Возможно, самым большим потрясением является то, что Binance не позволит китайским пользователям торговать на бирже. Фактически все IP-адреса, поступающие из Китая, теперь запрещены. Китайские пользователи по-прежнему могут получить доступ к центру поддержки и произвести вывод средств, но депозиты и проведение сделок уже невозможны. Это довольно интересное решение для компании, зарегистрированной в Гонконге, хотя компания не ожидает, что все это изменится.Binance заверяет, что их 82,5% клиентов находятся за пределами Китая. Это свидетельствует о том, что китайские пользователи являются меньшинством. Если исключить их участие в любой биржевой деятельности, это позволит Binance уйти от дальнейшего контроля со стороны НБК. Биржа также планирует добавить 5 западных криптовалют в ближайшие недели или месяцы.

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