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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 20:20
#1
Специалист
 
Имя: Dmitriy
Пол: Мужской
Регистрация: 04.01.2014
Сообщений: 535
Благодарностей: 122
УГ: 10
КП: 0.000
подарки
Invest like rich - bitcurr.top
Я не админ!
Старт проекта 11.09.2017


Легенда: (Гугл перевод)
Цитата:
Мы-это древняя финансовая группа, меняет деньги по всему миру. Наш основатель Маркус Кельн ХV. Он основал наш клан в 1-ом веке в Риме. Затем мы начали контролировать финансовые и товарные потоки из стран Латинской Америки и Африки. Также на Востоке. Шелковый путь был под нашим контролем с 989 н. э. мы остановимся в нашей деятельности после Первой Мировой Войны. Но с появлением криптовалют, потомок Маркус Кельн ХV решили возобновить нашу работу. Сегодня наш лидер является Маркус Кельн. Под его руководством, мы осуществляем комплексные работы по обмену валюты в трудных местах планеты. Мы покупаем дешевые. Мы продаем дорого. Мы работаем в Сирии, Африки, Афганистана. Мы также работаем с крупными инвесторами в Европе и Америке. Сейчас мы открываем финансовые возможности для инвесторов. Присоединяйтесь к нам.
Платежные инструменты:
BTC, DOGE, ETH, LTC, DASH




Тарифные планы Bitcoin:
5% в день от 0.03 BTC до 0.09999999 BTC
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Тема создана для ознакомления и не является призывом к действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших средств лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши инвестиционные решения!

Мой вклад: 0,03 BTC
Hash : d516c5c534b2072f575af19216d18da13bb5d9cf1555ef9970 7ca49ab7204452

Мой вклад: 50000 DOGE
Hash :be246c517b584cb351d8d2fa996f97db00f1825d2f06f80e51 9b1894da5420f9

Invest like rich
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Добыча криптовалюты - и не только!! -"Production Cryptocurrency"
DmDock на форуме  
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