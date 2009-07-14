Invest like rich - bitcurr.top

Мы-это древняя финансовая группа, меняет деньги по всему миру. Наш основатель Маркус Кельн ХV. Он основал наш клан в 1-ом веке в Риме. Затем мы начали контролировать финансовые и товарные потоки из стран Латинской Америки и Африки. Также на Востоке. Шелковый путь был под нашим контролем с 989 н. э. мы остановимся в нашей деятельности после Первой Мировой Войны. Но с появлением криптовалют, потомок Маркус Кельн ХV решили возобновить нашу работу. Сегодня наш лидер является Маркус Кельн. Под его руководством, мы осуществляем комплексные работы по обмену валюты в трудных местах планеты. Мы покупаем дешевые. Мы продаем дорого. Мы работаем в Сирии, Африки, Афганистана. Мы также работаем с крупными инвесторами в Европе и Америке. Сейчас мы открываем финансовые возможности для инвесторов. Присоединяйтесь к нам.
Платежные инструменты:
BTC, DOGE, ETH, LTC, DASH
Тарифные планы Bitcoin:
5% в день от 0.03 BTC до 0.09999999 BTC
5.5% в день от 0.1 BTC до 0.99999999 BTC
0.26% в час от 1 BTC до 50 BTC
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Тарифные планы Doge:
5% в день от 300 DOGE до 24999.99999999 DOGE
0.22% в час от 25000 DOGE до 249999.99999999 DOGE
0.25% в час от 2500000 DOGE до 999999 DOGE
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Тарифные планы Litecoin:
5% в день от 0.2 LTC до 2.49999999 LTC
0.25% в час от 2.5 LTC до 9.99999999 LTC
0.27% в час от 10 LTC до 50 LTC
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Тарифные планы Ethereum:
5% в день от 0.3 ETH до 0.99999999 ETH
5.5% в день от 1 ETH до 4.99999999 ETH
0.25% в час от 5 ETH до 25 ETH
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Тарифные планы Dash:
5% в день от 0.3 DASH до 0.99999999 DASH
5.5% в день от 1 DASH до 4.99999999 DASH
0.25% в час от 5 DASH до 25 DASH
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