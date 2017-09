DmDock Специалист

Имя: Dmitriy Пол: Мужской Регистрация: 04.01.2014 Сообщений: 535 Благодарностей: 122 УГ: 10 КП: 0.000 подарки

Invest like rich - bitcurr.top Я не админ!

Старт проекта 11.09.2017



BitCurr.Top





Легенда: (Гугл перевод)

Цитата: Мы-это древняя финансовая группа, меняет деньги по всему миру. Наш основатель Маркус Кельн ХV. Он основал наш клан в 1-ом веке в Риме. Затем мы начали контролировать финансовые и товарные потоки из стран Латинской Америки и Африки. Также на Востоке. Шелковый путь был под нашим контролем с 989 н. э. мы остановимся в нашей деятельности после Первой Мировой Войны. Но с появлением криптовалют, потомок Маркус Кельн ХV решили возобновить нашу работу. Сегодня наш лидер является Маркус Кельн. Под его руководством, мы осуществляем комплексные работы по обмену валюты в трудных местах планеты. Мы покупаем дешевые. Мы продаем дорого. Мы работаем в Сирии, Африки, Афганистана. Мы также работаем с крупными инвесторами в Европе и Америке. Сейчас мы открываем финансовые возможности для инвесторов. Присоединяйтесь к нам. Платежные инструменты:

BTC, DOGE, ETH, LTC, DASH







Тарифные планы Bitcoin:

5% в день от 0.03 BTC до 0.09999999 BTC

5.5% в день от 0.1 BTC до 0.99999999 BTC

0.26% в час от 1 BTC до 50 BTC

-commissions for miners



Тарифные планы Doge:

5% в день от 300 DOGE до 24999.99999999 DOGE

0.22% в час от 25000 DOGE до 249999.99999999 DOGE

0.25% в час от 2500000 DOGE до 999999 DOGE

-commissions for miners



Тарифные планы Litecoin:

5% в день от 0.2 LTC до 2.49999999 LTC

0.25% в час от 2.5 LTC до 9.99999999 LTC

0.27% в час от 10 LTC до 50 LTC

-commissions for miners



Тарифные планы Ethereum:

5% в день от 0.3 ETH до 0.99999999 ETH

5.5% в день от 1 ETH до 4.99999999 ETH

0.25% в час от 5 ETH до 25 ETH

-commissions for miners



Тарифные планы Dash:

5% в день от 0.3 DASH до 0.99999999 DASH

5.5% в день от 1 DASH до 4.99999999 DASH

0.25% в час от 5 DASH до 25 DASH

-commissions for miners



Все выплаты по тарифным планам АВТОМАТИЧЕСКИЕ!

Реф программа 8% - выплата ИНСТАНТ!







Ознакомиться с проектом>>

Тема создана для ознакомления и не является призывом к действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших средств лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши инвестиционные решения!



Мой вклад: 0,03 BTC

Hash : d516c5c534b2072f575af19216d18da13bb5d9cf1555ef9970 7ca49ab7204452



Мой вклад: 50000 DOGE

Hash :be246c517b584cb351d8d2fa996f97db00f1825d2f06f80e51 9b1894da5420f9



Invest like rich Легенда: (Гугл перевод)

Добыча криптовалюты - и не только!! -"Production Cryptocurrency" __________________