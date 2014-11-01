Какие проблемы криптовалют мешают развитию бизнеса? рынка криптовалют недовольны предпринимателями, так как их новые монеты не оправдывают надежд и быстро покидают рынок. Что касается ICO, то эти мероприятия также не всегда денежек в кошелек подкидывают. Почему так происходит? Неужели только плутов да обманщиков привлекают цифровые просторы? А может дело вовсе не в предпринимателях? Какие проблемы криптовалют мешают развитию бизнеса?







Вечные спекуляции



Даже поверхностный обзор рынка криптовалют позволяет осознать тот факт, что эти просторы предназначены для вечных спекуляций. Майнеры добывают монеты для того, чтобы при удобном случае продать их с выгодой. Трейдеры торговых площадок активно отслеживают новости рынка криптовалют ради того, чтобы оперативно действовать и выгодно приобретать и сбывать монеты. Пользователи принимают участие в Баунти ICO, для того чтобы полученные бесплатные токены продать при первой же возможности…



Разве в таких условиях будут курсы цифровых денег длительный период времени «топтаться на одном месте»? Высокий потребительский спрос формирует высокую волатильность. И этот момент как раз мешает с точностью до цента просчитать все финансовые пункты бизнес-плана будущего стартапа. Да и цены оглашать в криптомонетах не очень-то удобно, когда их курс меняется через каждые пару часов. Лишь только тем бизнесменам выгодно такое положение дел, кто обзавёлся персональной биржей криптовалют, обменником, мониторингом да цифровым кошельком. Все остальные группы стартапов терпят фиаско через высокую волатильность курсов цифровых монет.



Сильная привязка к новостям



Курс фиатных денежных знаков болезненно реагирует на малейшие политические и экономические новости. Тогда что говорить о цифровых деньгах, если их стоимость напрямую зависит от спроса потребителей? Стоило только появиться заметке о расколе сообщества биткоин, как курс первого вида цифровых денег стал катастрофически снижаться. Но как только пережили дату форка, стоимость лидера криптомонет снова полетела вверх. Аналогичные ситуации постоянно переживают все виды криптоденег. О стабильности цен здесь можно только мечтать. Понятное дело, что далеко не все предприниматели способны подстроиться и грамотно развивать свой стартап в подобных реалиях.



Непреодолимый порог вхождения



В данном случае речь идёт о том, что просто так не получится инвестировать в продукцию цифрового рынка. В противном случае останешься без своих вложений. Выход, естественно, имеется: тщательный анализ рынка криптовалют. Только с таким подходом можно отыскать перспективные токены с альткоинами и форками и понять, когда их стоит продавать. Если трудно разобраться с этой высшей математикой и хотя бы примерно просчитать предполагаемые риски, лучше обойти стороной криптовалютный ассортимент.



Внешние факторы, вносящие свою лепту сложностей



Часть стартаповцев не желают работать с пользователями всего мира. Они вводят языковые и геолокационные ограничения. Многих предпринимателей в этом поддерживают руководители стран, одаривая своих граждан криптовалютными законами. Так что полностью децентрализованными цифровые просторы не назовёшь.



Внутренний набор противоречий



Централизованные криптовалютные биржи и часть кошельков не могут гарантировать 100% безопасность депозитных средств. Медленная обработка переводов привела к повышению комиссионных. Для решения этих вопросов был создан блокчейн и даже произошёл раздел биткоина. Только существующие проблемы до сих пор остаются актуальными.



Многие стартаповцы в своих WhitePapers рассказывают пользователям о том, как их проект сможет решить одну из насущных проблем. Но время идет, а воз, как говорится, и нынче там. Одни плуты таким образом привлекают внимание инвесторов к своей идее, получают крупные вложения и исчезают с поля зрения. Тогда как другие просто топчутся на месте. Они бы и рады всё сделать, как планировалось, только свежие проблемы становятся преградами у них на пути.



Отсутствие выхода в реальность



Рынок криптовалют богат разнообразными криптоакциями и монетами, но ни одному этому продукту не под силу похвастаться своей стабильностью. Виртуальные «наличные» ничем не соединены с реальным миром. Вся эта цифровая продукция является своего рода параллелью фиатным финансам. Все эти моменты усложняют понимание сложнейшего механизма. Не у всех получается самостоятельный анализ рынка криптовалют. Поэтому и пестрят новости рынка криптовалют заметками об очередных цифропузырях и финансовых мошеннических пирамидах. А «диванные мудрецы» на форумах ещё и масла в огонь подливают.



Государственное вмешательство



Наше уникальное мышление хоть и противится однобокому законодательству, но в то же время ожидает от правителей «мудрого» вмешательства в цифровые пространства ради контроля и регулирования. Пора уже расстаться с розовыми очками и понять, что это всего лишь утопия. Государственные блокчейны и национальные виды цифровых монет лишь только усугубят нестабильность и волнение рынка криптовалют. Тогда уже точно ни один стартап, посвященный цифровому пространству, не сможет работать должным образом.



В завершение



Подведем итог вышесказанного. Те предприниматели, которые всё же сумели занять свои позиции на просторах рынка криптовалют, по-настоящему заслуживают уважения. Так как умело лавировать между всеми этими проблемами и продолжать развиваться под силу исключительно мудрым личностям. Так что не стоит стричь всех под одну гребёнку и утверждать, что цифровое пространство кишит мошенниками да аферистами. Определенный процент плуты, естественно, занимают. А какая сфера обходится без них? Но львиную долю стартапов всё же топят суровые рыночные реалии.



А какие ещё существуют проблемы, мешающие развитию бизнес-идей, посвященных рынку криптовалют?







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Пользователинедовольны предпринимателями, так как их новые монеты не оправдывают надежд и быстро покидают рынок. Что касается ICO, то эти мероприятия также не всегда денежек в кошелек подкидывают. Почему так происходит? Неужели только плутов да обманщиков привлекают цифровые просторы? А может дело вовсе не в предпринимателях? Какие проблемы криптовалют мешают развитию бизнеса?Даже поверхностныйпозволяет осознать тот факт, что эти просторы предназначены для вечных спекуляций. Майнеры добывают монеты для того, чтобы при удобном случае продать их с выгодой. Трейдеры торговых площадок активно отслеживаютради того, чтобы оперативно действовать и выгодно приобретать и сбывать монеты. Пользователи принимают участие в Баунти ICO, для того чтобы полученные бесплатные токены продать при первой же возможности…Разве в таких условиях будут курсы цифровых денег длительный период времени «топтаться на одном месте»? Высокий потребительский спрос формирует высокую волатильность. И этот момент как раз мешает с точностью до цента просчитать все финансовые пункты бизнес-плана будущего стартапа. Да и цены оглашать в криптомонетах не очень-то удобно, когда их курс меняется через каждые пару часов. Лишь только тем бизнесменам выгодно такое положение дел, кто обзавёлся персональной биржей криптовалют, обменником, мониторингом да цифровым кошельком. Все остальные группы стартапов терпят фиаско через высокую волатильность курсов цифровых монет.Курс фиатных денежных знаков болезненно реагирует на малейшие политические и экономические новости. Тогда что говорить о цифровых деньгах, если их стоимость напрямую зависит от спроса потребителей? Стоило только появиться заметке о расколе сообщества биткоин, как курс первого вида цифровых денег стал катастрофически снижаться. Но как только пережили дату форка, стоимость лидера криптомонет снова полетела вверх. Аналогичные ситуации постоянно переживают все виды криптоденег. О стабильности цен здесь можно только мечтать. Понятное дело, что далеко не все предприниматели способны подстроиться и грамотно развивать свой стартап в подобных реалиях.В данном случае речь идёт о том, что просто так не получится инвестировать в продукцию цифрового рынка. В противном случае останешься без своих вложений. Выход, естественно, имеется: тщательный. Только с таким подходом можно отыскать перспективные токены с альткоинами и форками и понять, когда их стоит продавать. Если трудно разобраться с этой высшей математикой и хотя бы примерно просчитать предполагаемые риски, лучше обойти стороной криптовалютный ассортимент.Часть стартаповцев не желают работать с пользователями всего мира. Они вводят языковые и геолокационные ограничения. Многих предпринимателей в этом поддерживают руководители стран, одаривая своих граждан криптовалютными законами. Так что полностью децентрализованными цифровые просторы не назовёшь.Централизованные криптовалютные биржи и часть кошельков не могут гарантировать 100% безопасность депозитных средств. Медленная обработка переводов привела к повышению комиссионных. Для решения этих вопросов был создан блокчейн и даже произошёл раздел биткоина. Только существующие проблемы до сих пор остаются актуальными.Многие стартаповцы в своих WhitePapers рассказывают пользователям о том, как их проект сможет решить одну из насущных проблем. Но время идет, а воз, как говорится, и нынче там. Одни плуты таким образом привлекают внимание инвесторов к своей идее, получают крупные вложения и исчезают с поля зрения. Тогда как другие просто топчутся на месте. Они бы и рады всё сделать, как планировалось, только свежие проблемы становятся преградами у них на пути.богат разнообразными криптоакциями и монетами, но ни одному этому продукту не под силу похвастаться своей стабильностью. Виртуальные «наличные» ничем не соединены с реальным миром. Вся эта цифровая продукция является своего рода параллелью фиатным финансам. Все эти моменты усложняют понимание сложнейшего механизма. Не у всех получается самостоятельный. Поэтому и пестрят новости рынка криптовалют заметками об очередных цифропузырях и финансовых мошеннических пирамидах. А «диванные мудрецы» на форумах ещё и масла в огонь подливают.Наше уникальное мышление хоть и противится однобокому законодательству, но в то же время ожидает от правителей «мудрого» вмешательства в цифровые пространства ради контроля и регулирования. Пора уже расстаться с розовыми очками и понять, что это всего лишь утопия. Государственные блокчейны и национальные виды цифровых монет лишь только усугубят нестабильность и волнение. Тогда уже точно ни один стартап, посвященный цифровому пространству, не сможет работать должным образом.Подведем итог вышесказанного. Те предприниматели, которые всё же сумели занять свои позиции на просторах, по-настоящему заслуживают уважения. Так как умело лавировать между всеми этими проблемами и продолжать развиваться под силу исключительно мудрым личностям. Так что не стоит стричь всех под одну гребёнку и утверждать, что цифровое пространство кишит мошенниками да аферистами. Определенный процент плуты, естественно, занимают. А какая сфера обходится без них? Но львиную долю стартапов всё же топят суровые рыночные реалии.А какие ещё существуют проблемы, мешающие развитию бизнес-идей, посвященных------------------------



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