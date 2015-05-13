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Марк Кьюбан инвестирует £575 тыс в Factmata, ИИ платформу по проверке контента

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Марк Кьюбан инвестирует £575 тыс в Factmata, ИИ платформу по проверке контента

Британский разработчик платформы для проверки контента Factmata, сегодня сообщил о привлечении посевных 575 тысяч фунтов стерлингов финансирования от американского бизнесмена и миллиардера Марка Кьюбан совместно с Марком Пинкусом и Россом Мейсоном. Компания планирует использовать привлеченный капитал для дальнейшей разработки платформы.
Из-за притока неправильной информации в интернете доверие к актуальности новостей находится на очень низком уровне. Мы хотим помочь восстановить это доверие, - сказал Дхрув Гулати, основатель проекта. Искусственный интеллект делает это возможным, - добавил он.

Если мы хотим ликвидировать недостоверный контент, искусственный интеллект и автоматизация - это единственный способ. Factmata - это группа предпринимателей, которая нацелена на решение столь сложной проблемы, - заявил Марк Кьюбан.
Основанная в январе 2017 года генеральным директором Дхрувом Гулати, техническим директором Тьяго Галери, инженером Ришабх Шукла, Factmata нацелен на сокращение дезинформации в интернете с помощью инновационной платформы, основанная на базе искусственного интеллекта. Factmata использует научные исследования в сфере обработки естественных языков и поиска информации для разработки систем проверки контента для обнаружения фальшивых новостей, отслеживания слухов и мистификаций и многое другое.

Также стоит отметить, что компания недавно получила грант в размере 50 000 евро от инициативы Google Digital News. Разработки платформы заверяют, что модель будет напоминать Википедию или Квору, что позволяет проверять факты в масштабе.

Специально для MMGP.RU

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