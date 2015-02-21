Турецкие помидоры возвращаются в Россию

Поставки на российский продовольственный рынок турецких помидоров могут начаться уже через две недели. Об этом сообщили анонимные источники из правительства РФ изданию "Коммерсант". Как стало известно, Министерство сельского хозяйства, совместно с Россельхознадзором разрабатывают план частичного снятия санкций с турецких производителей. Таким образом, на российские прилавки вскоре попадёт продукция с ряда турецких фермерских хозяйств, которые получат аккредитацию от Россельхознадзора. Во время первого разрешающего этапа, из Турции в Россию повезут томаты. Срок аккредитации, до весны следующего года.
По мнению анонимного источника из правительства РФ, среди политиков нет единого мнения, по поводу того, стоит ли разрешать турецким предпринимателям ввозить свою продукцию на российские рынки. Но вопрос о частичном снятии санкций с Турции, скорее всего уже решён, так как из другого анонимного источника стало известно, что компания "Магнит" уже подписывает контракты с турецкими производителями, о поставке в ближайшие месяцы овощной продукции.
Как отмечает представитель компании "Дикси" Владимир Русанов, продукция из Турции будет востребована российским потребителем, который соскучился по качественным и дешёвым помидорам. Таким образом, отечественным производителям нужно быть готовыми уступить место турецкому бизнесу на российском продовольственном рынке.
Представители другой крупной компании "Auchan Россия" заявили журналистам о том, что после того, как частично будут сняты ограничения с поставок турецкой продукции, федеральные торговые сети тут же расторгнут контракты с российскими фермерами, и заключат новые, за пару недель, с турецкими поставщиками. И турецкие помидоры тут же вытеснят отечественные с прилавков всех продовольственных магазинов.
Участники продовольственного рынка России уверены, что до начала лета 2018 года, Турция успеет завезти до 300 тыс тонн помидоров. По данным за 2015 год, из Турции было завезено 338 тыс. тонн томатов.
И пока информационное поле России наполняется слухами, политики из Турции и России готовятся встретиться 14 сентября в Анталье, и договориться об открытии российского рынка для турецкого производителя.
Whore65
специально для mmgp.ru