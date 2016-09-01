Whore65 Специалист

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Инвестиционные проекты Илона Маска



Предприниматель, который сам себе сделал имя, а речь у нас с вами пойдёт об Илоне Маске, который является основателем и генеральным директором двух корпораций Тесла и SpaceX, известен всему миру тем, что отдаёт полностью всего себя делу технического развития человечества. И планы у него вполне амбициозные, в ближайшее время основать новую цивилизацию на другой планете Солнечной системы, на Марсе. И ниже будут представлены все инвестиционные проекты Илона Маска, за которыми следит практически любой финансист, имеющий дело с фондовыми рынками.



Первый проект - это создание инновационного электромобиля, под эгидой корпорации Tesla. Общий объём производства на заводах компании должен достигнуть 500 автомобилей в год, а уже к 2020 году более 1 млн.



К сожалению, корпорация Tesla до сих пор имеет ряд проблем с производством электромобилей, как модели X, так и модели S, что привело к сокращению поставок произведённой продукции на мировой автомобильный рынок. Но Илон Маск, после того как сможет решить все проблемы, продолжит наращивать производство указанных моделей, а так же даст старт продаж новой Model 3.



Изначально Илон Маск намеревался увеличить объём производства электромобилей до 500 тыс единиц в год, до 2020 года. Но увидев, какой намечается спрос на новые автомобили Model 3, пересмотрел свои прогнозы. И инвесторы сейчас в ожидании, сможет ли Илон Маск решить все проблемы ранних моделей электромобилей.



Параллельно с этим, после старта продаж нового седана Model 3, Илон Маск намеревается как можно быстрее нарастить производство этой модели электромобилей. В связи с чем, в начале прошлого месяца было заявлено о дополнительном привлечении частных инвестиций, в размере 1,5 млрд долларов. Благодаря полученным инвестициям, корпорация Tesla сможет уже в середине следующего года отчитаться о росте объёма производств, так как деньги пойдут на покупку нового оборудования. После того, как был дан старт продаж новой модели, количество предзаказов на электрокар Model 3 выросло до 1,8 тыс в сутки.



На июньской конференции, Илон Маск заявил, что до конца текущего года корпорацию Tesla ждёт самый настоящий производственный ад. Так как именно за этот срок требуется существенно нарастить объёмы производства. Перед стартом продаж новой модели, компания Tesla имела 500 тыс предзаказов на седан Model 3. И это не смотря на то, что стоимость автомобиля стартует от 35 тыс долларов. К концу третьего квартала 2017 года будет выпущено 1,5 тыс новых электромобилей. Но уже к концу этого года производство нарастят до 20 тыс в месяц. Чтобы производство было увеличено столь существенно, Илон Маск так же намеревается ввести новую производственную систему, которая, по какой-то причине, вызывает сильное опасение у акционеров и сотрудников корпорации Tesla.



Продолжение следует.



Whore65



специально для mmgp.ru Предприниматель, который сам себе сделал имя, а речь у нас с вами пойдёт об Илоне Маске, который является основателем и генеральным директором двух корпораций Тесла и SpaceX, известен всему миру тем, что отдаёт полностью всего себя делу технического развития человечества. И планы у него вполне амбициозные, в ближайшее время основать новую цивилизацию на другой планете Солнечной системы, на Марсе. И ниже будут представлены все инвестиционные проекты Илона Маска, за которыми следит практически любой финансист, имеющий дело с фондовыми рынками.Первый проект - это создание инновационного электромобиля, под эгидой корпорации Tesla. Общий объём производства на заводах компании должен достигнуть 500 автомобилей в год, а уже к 2020 году более 1 млн.К сожалению, корпорация Tesla до сих пор имеет ряд проблем с производством электромобилей, как модели X, так и модели S, что привело к сокращению поставок произведённой продукции на мировой автомобильный рынок. Но Илон Маск, после того как сможет решить все проблемы, продолжит наращивать производство указанных моделей, а так же даст старт продаж новой Model 3.Изначально Илон Маск намеревался увеличить объём производства электромобилей до 500 тыс единиц в год, до 2020 года. Но увидев, какой намечается спрос на новые автомобили Model 3, пересмотрел свои прогнозы. И инвесторы сейчас в ожидании, сможет ли Илон Маск решить все проблемы ранних моделей электромобилей.Параллельно с этим, после старта продаж нового седана Model 3, Илон Маск намеревается как можно быстрее нарастить производство этой модели электромобилей. В связи с чем, в начале прошлого месяца было заявлено о дополнительном привлечении частных инвестиций, в размере 1,5 млрд долларов. Благодаря полученным инвестициям, корпорация Tesla сможет уже в середине следующего года отчитаться о росте объёма производств, так как деньги пойдут на покупку нового оборудования. После того, как был дан старт продаж новой модели, количество предзаказов на электрокар Model 3 выросло до 1,8 тыс в сутки.На июньской конференции, Илон Маск заявил, что до конца текущего года корпорацию Tesla ждёт самый настоящий производственный ад. Так как именно за этот срок требуется существенно нарастить объёмы производства. Перед стартом продаж новой модели, компания Tesla имела 500 тыс предзаказов на седан Model 3. И это не смотря на то, что стоимость автомобиля стартует от 35 тыс долларов. К концу третьего квартала 2017 года будет выпущено 1,5 тыс новых электромобилей. Но уже к концу этого года производство нарастят до 20 тыс в месяц. Чтобы производство было увеличено столь существенно, Илон Маск так же намеревается ввести новую производственную систему, которая, по какой-то причине, вызывает сильное опасение у акционеров и сотрудников корпорации Tesla.Продолжение следует.Whore65специально для mmgp.ru