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Фондовые рынки. Аналитика
Торговые рекомендации для биржевого фьючерса SPX/E-mini


Главная • Аналитика • Фондовые рынки

Торговые рекомендации для биржевого фьючерса SPX/E-mini

Analytics NewsРЕДАКТОР11 сентября 2017, 16:32
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Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня, 11 сентября 2017 года

Уровни сопротивления:

R3 = 2475,75
R2 = 2470,75
R1 = 2465,50
Срединная линия:

PP = 2 460,50

Уровни поддержки:

S1 = 2455,75
S2 = 2450,75
S3 = 2446,00


Торговый план 11 сентября 2017 года:

Стратегия на сегодняшний день:

Диапазонный уровень 2 460,25 – 2 460,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.



Позиции на покупку:



Тест и закрытие выше 2460,50 – 2461,00 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков роста цены.

Целями движения будет рост цены к уровню 2464,75 – 2465,25.

Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 2463,25 – 2463,75.

Тест и закрытие выше 2465,50 – 2466,00 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет рост к уровню 2469,75 – 2470,25.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 2467,50 – 2468,00, а также уровнях 2469,75 – 2470,25.

Тест и закрытие цены выше 2470,25 – 2470,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет уровень 2475,75 – 2476,25.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 2472,25 – 2472,75.

При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 2467,00 – 2473,25, при ускорении движения на уровнях 2479,50 – 2488,00.



Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 2460,25 – 2459,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 2456,75 – 2455,25.

Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 2459,50 – 2459,00, а также уровнях 2457,50 – 2457,00.

Тест и закрытие ниже уровня 2455,50 – 2455,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 2451,25 – 2450,75.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 2453,25 – 2452,75.

Тест и закрытие ниже уровня 2450,50 – 2450,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 2447,25 – 2446,75.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 2449,00 – 2448,50, так же уровнях 2447,00 – 2446,50.

При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 2455,00 – 2448,75, при ускорении движения цены вниз − на отметке 2442,50 – 2434,00.
Источник: https://analytics.news/torgovyie-rek...spx-e-mini-61/
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