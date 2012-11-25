KseniaLiubimova Интересующийся

Пол: Женский Регистрация: 18.07.2017 Сообщений: 57 Благодарностей: 6 УГ: 3 КП: 0.096

Сырьевые активы. Аналитика



Золото упало в начале торговой недели на фоне снижения спроса на безопасные активы на фоне ослабления обеспокоенности относительно возможного военного конфликта с Северной Кореей. Опасения относительно того, что на выходных КНДР проведет очередное испытание своих ракет не оправдались, хотя риски обострения ситуации остаются достаточно высокими.



Кроме того, снижению золота, которое началось еще в пятницу, способствовало укрепление доллара США на фоне роста доходности десятилетних облигаций. Кроме того, выступивший в пятницу Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли был оптимистичен в своей риторике относительно тренда развития экономики, однако не дал никаких четких намеков на темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Стоит отметить, что Дадли — один из самых влиятельных членов FOMC, на рынке к его словам прислушиваются. Также Дадли отметил, что еще рано говорить о сроках следующего повышения ставки ФРС. Кроме того, регулятор весьма скоро начнет претворять в жизнь свой план по сокращению баланса объемом в 4,5 трлн долларов. Большинство аналитиков ожидает, что об этом центробанк объявит уже на ближайшем заседании. Относительно темпов роста инфляции он добавил: “Не думаю, что в настоящее время они являются серьезной проблемой для ФРС, поскольку инфляция остается ниже целевого уровня 2%».



В понедельник торги по золоту протекают очень сдержанно. Цена на драгметалл консолидируется под уровнем 1339,10. Ближайшая поддержка находится на отметке 1325,68.



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добавлено через 7 минут

Brent снижается на фоне слабого спроса



Нефть, достигнув максимумов недели в пятницу, к концу торговой сессии продемонстрировала снижение. Давление на котировки черного золота продолжают оказывать последствия урагана “Харви”. Так как нефтеперерабатывающие заводы работают еще не на полную мощность, запасы в нефтехранилищах не сокращаются. Ураган “Харви” вывел из строя свыше 20% нефтеперерабатывающих мощностей в США, однако многие заводы уже возобновили работу. За время простоев НПЗ спрос на нефть снизился, что привело к накоплению ее запасов в США. При этом беспокойство относительно избыточного предложения в последние две недели оказывает давление на цены.



На этой неделе участники рынка ждут ежемесячный отчет ОПЕК. К тому же сегодня стало известно о возможном продлении договора ОПЕК и стран не входящих в картель об ограничении добычи сырья. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в воскресенье, что обсудил со своими коллегами из Венесуэлы и Казахстана возможное продление пакта ОПЕК+ и после марта 2018 года. Также во вторник будет опубликована статистика по запасам нефти в США от Американского института нефти (API).



А пока последствия урагана “Харви” оказывают на котировки черного золота существенное внимание. Инвесторы также продолжают следить за ураганом «Ирма», который, по последним сообщениям, стихает вероятно вскоре ослабнет до уровня тропического шторма. Тем временем, смесь марки Brent торгуется в диапазоне 52,71 — 54,86 вблизи уровня поддержки.

Ссылка на источник: Аналитический обзор Золото (GOLD)Золото упало в начале торговой недели на фоне снижения спроса на безопасные активы на фоне ослабления обеспокоенности относительно возможного военного конфликта с Северной Кореей. Опасения относительно того, что на выходных КНДР проведет очередное испытание своих ракет не оправдались, хотя риски обострения ситуации остаются достаточно высокими.Кроме того, снижению золота, которое началось еще в пятницу, способствовало укрепление доллара США на фоне роста доходности десятилетних облигаций. Кроме того, выступивший в пятницу Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли был оптимистичен в своей риторике относительно тренда развития экономики, однако не дал никаких четких намеков на темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Стоит отметить, что Дадли — один из самых влиятельных членов FOMC, на рынке к его словам прислушиваются. Также Дадли отметил, что еще рано говорить о сроках следующего повышения ставки ФРС. Кроме того, регулятор весьма скоро начнет претворять в жизнь свой план по сокращению баланса объемом в 4,5 трлн долларов. Большинство аналитиков ожидает, что об этом центробанк объявит уже на ближайшем заседании. Относительно темпов роста инфляции он добавил: “Не думаю, что в настоящее время они являются серьезной проблемой для ФРС, поскольку инфляция остается ниже целевого уровня 2%».В понедельник торги по золоту протекают очень сдержанно. Цена на драгметалл консолидируется под уровнем 1339,10. Ближайшая поддержка находится на отметке 1325,68.Источник: https://analytics.news/wp-content/up...9/GOLDH1-6.png Brent снижается на фоне слабого спросаНефть, достигнув максимумов недели в пятницу, к концу торговой сессии продемонстрировала снижение. Давление на котировки черного золота продолжают оказывать последствия урагана “Харви”. Так как нефтеперерабатывающие заводы работают еще не на полную мощность, запасы в нефтехранилищах не сокращаются. Ураган “Харви” вывел из строя свыше 20% нефтеперерабатывающих мощностей в США, однако многие заводы уже возобновили работу. За время простоев НПЗ спрос на нефть снизился, что привело к накоплению ее запасов в США. При этом беспокойство относительно избыточного предложения в последние две недели оказывает давление на цены.На этой неделе участники рынка ждут ежемесячный отчет ОПЕК. К тому же сегодня стало известно о возможном продлении договора ОПЕК и стран не входящих в картель об ограничении добычи сырья. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в воскресенье, что обсудил со своими коллегами из Венесуэлы и Казахстана возможное продление пакта ОПЕК+ и после марта 2018 года. Также во вторник будет опубликована статистика по запасам нефти в США от Американского института нефти (API).А пока последствия урагана “Харви” оказывают на котировки черного золота существенное внимание. Инвесторы также продолжают следить за ураганом «Ирма», который, по последним сообщениям, стихает вероятно вскоре ослабнет до уровня тропического шторма. Тем временем, смесь марки Brent торгуется в диапазоне 52,71 — 54,86 вблизи уровня поддержки.Ссылка на источник: https://analytics.news/wp-content/up...KBrentH1-9.png

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